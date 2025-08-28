'AS Roma ontvangt bod; Salah-Eddine wil naar deze Eredivisieclub'

Anass Salah-Eddine komt bij AS Roma niet in het stuk voor en de oud-speler van Ajax wil maar wat graag terug naar de Eredivisie. En daar hoopt PSV snel van te profiteren.

De Eindhovenaren zijn al enige tijd op zoek naar een concurrent voor Mauro Júnior op de linksbackpositie en is in die zoektocht uitgekomen bij de voormalig speler van Ajax. Salah-Eddine zou zelf maar wat graag naar PSV willen verkassen, al hebben de Eindhovenaren nog wel wat concurrentie.

Zo wordt bijvoorbeeld ook het Duitse Werder Bremen gelinkt aan de vleugelverdediger, maar zou Salah-Eddine zelf zijn zinnen hebben gezet op een overstap naar het Philips Stadion. Transferjournalist Fabrizio Romano geeft daarnaast aan dat PSV een eerste aanbieding naar AS Roma heeft gestuurd.