Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

'Eredivisie-club doet nog één ultieme poging voor oud-Ajax-keeper'

Joram
Jeffrey de Lange
Jeffrey de Lange Foto: © Pro Shots

FC Twente wil op korte termijn duidelijkheid krijgen over de komst van een nieuwe doelman. Voormalig Ajax-doelman Jeffrey de Lange blijft de belangrijkste kandidaat, maar ook Joël Drommel staat nadrukkelijk op de lijst als alternatief.

De Lange heeft volgens eerdere berichten al een persoonlijk akkoord bereikt met FC Twente over een meerjarig contract. De 28-jarige keeper staat echter nog onder contract bij Olympique Marseille, dat tot nu toe niet wil meewerken aan een vertrek.

Toch geeft FC Twente de komst van De Lange nog niet op. Transferjournalist Mounir Boualin meldt op X dat de club binnenkort een laatste bod uitbrengt in de hoop Olympique Marseille alsnog te overtuigen. Binnen de club zou er vertrouwen zijn dat een akkoord nog altijd mogelijk is.

Lukt het niet om De Lange los te weken uit Frankrijk, dan schakelt FC Twente direct door. In dat geval willen de Tukkers een bod uitbrengen op PSV-doelman Joël Drommel, die daarmee de voornaamste alternatieve optie is.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Trainer Míchel van Ajax

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Ajax transfergeruchten en nieuws Jeffrey de Lange
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

VIDEO | LIVE: Kijk hier mee naar de Ajax-training Open Dag 2026

0
Mika Godts

Godts wekt verbazing: "Heeft niet per se heel goed gepresteerd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

Michel duidelijk: "Dan wil ik een linksbuiten en een rechtsbuiten"

Van der Vegt baalt flink: "Waren misschien zelfs beter dan Ajax"

'Ajax-target' krijgt pijnlijke boodschap: "Was niet makkelijk"

Brandt na zijn eerste goal voor Ajax: "Dat maakte het moeilijker"

Mika Godts verklaart afhaken: "Wat wel uit de wereld moet..."

Jordi Cruijff krijgt bijval: "Daar kan je van alles van vinden"

Zaakwaarnemer Godts reageert: "Dit is om geen risico te nemen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws