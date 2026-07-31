'Eredivisie-club doet nog één ultieme poging voor oud-Ajax-keeper'
FC Twente wil op korte termijn duidelijkheid krijgen over de komst van een nieuwe doelman. Voormalig Ajax-doelman Jeffrey de Lange blijft de belangrijkste kandidaat, maar ook Joël Drommel staat nadrukkelijk op de lijst als alternatief.
De Lange heeft volgens eerdere berichten al een persoonlijk akkoord bereikt met FC Twente over een meerjarig contract. De 28-jarige keeper staat echter nog onder contract bij Olympique Marseille, dat tot nu toe niet wil meewerken aan een vertrek.
Toch geeft FC Twente de komst van De Lange nog niet op. Transferjournalist Mounir Boualin meldt op X dat de club binnenkort een laatste bod uitbrengt in de hoop Olympique Marseille alsnog te overtuigen. Binnen de club zou er vertrouwen zijn dat een akkoord nog altijd mogelijk is.
Lukt het niet om De Lange los te weken uit Frankrijk, dan schakelt FC Twente direct door. In dat geval willen de Tukkers een bod uitbrengen op PSV-doelman Joël Drommel, die daarmee de voornaamste alternatieve optie is.
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