Noa Vahle stoort zich aan oud-speler Ajax: "Zelfoverschatting"
'Eredivisie-clubs azen op talentvolle middenvelder in Denemarken'

Joram
bron: Tipsbladet
Kristall Mani Ingason
Kristall Mani Ingason Foto: © BSR Agency

Met de wintertransferperiode in volle gang, hebben Eredivisie-clubs hun zinnen gezet op extra aanvallende opties. Eén naam die steeds vaker opduikt, is Kristall Mani Ingason. Volgens het Deense Tipsbladet zouden meerdere Nederlandse clubs hem in de gaten houden.

De IJslandse aanvallende middenvelder speelt momenteel bij Sønderjyske in Denemarken en laat daar indrukwekkende cijfers zien. In veertien wedstrijden scoorde hij zes keer en gaf hij twee assists. Ook in het bekertoernooi was hij al twee keer trefzeker, waardoor hij dit seizoen al acht keer het net vond.

Ingason staat nog tot medio 2027 onder contract en heeft een geschatte waarde van 900.000 euro. Dat maakt hem een haalbare optie voor clubs in de Eredivisie, al is nog niet duidelijk of er deze winter al echt concrete stappen worden gezet. Volgens het Deense Tipsbladet zijn ook clubs uit België en de 2. Bundesliga geïnteresseerd in Ingason. Om welke clubs het gaat, is ook hierbij niet duidelijk. 

