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'Eredivisie-clubs laten oog vallen op toptalent van Arsenal'

Sara
bron: De Telegraaf
Demiane Agustien (links)
Demiane Agustien (links) Foto: © BSR Agency

Arsenal-talent Demiane Agustien is in beeld bij meerdere clubs uit de Eredivisie. Dat meldt de Telegraaf vrijdag. 

De achttienjarige Nederlander sluit deze voorbereiding aan bij de hoofdmacht van Arsenal, maar lijkt komend seizoen normaal gesproken op huurbasis elders minuten te gaan maken. Volgens de Telegraaf hebben meerdere clubs uit de Eredivisie al belangstelling getoond, maar om welke clubs het precies gaat, wordt niet gemeld.

Agustien speelde in het verleden in de jeugdopleiding van West Bromwich Albion en Derby County. Vorig jaar maakte de aanvallende middenvelder de overstap naar Arsenal, waar hij afgelopen seizoen minuten maakte voor de Onder 21. De geboren Ossenaar is ook jeuginternational van Oranje. Hij speelde jeugdinterlands voor Oranje O19, Oranje O20 en Jong Oranje. 

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