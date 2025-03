Eredivisie CV reageert op wissels Farioli: "Geen opstellingspolitie"

Het programma in de Eredivisie wordt regelmatig aangepast om de clubs die Europees spelen meer ruimte te geven. Dat allemaal om Nederland er internationaal goed voor de dag te laten komen. "De zesde plek in Europa is topprioriteit voor alle clubs in de Eredivisie", legt Eredivisie CV-directeur Jan de Jong uit aan Voetbal International. "Dat is het gezamenlijke doel. Daar waren alle achttien clubs het roerend met elkaar over eens."

Ging Ajax dan niet tegen deze afspraken in door de return in Duitsland ondergeschikt te maken aan de competitiewedstrijd tegen AZ. "De ECV is nadrukkelijk geen opstellingspolitie. Dat is een individuele verantwoordelijkheid van een club", benadrukt De Jong. "De zesde plek die we nu innemen is ook echt het succes van het collectief van achttien clubs."