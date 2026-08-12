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Eredivisie-directeur doet oproep aan Ajax: "Ze moeten punten pakken"

Amber
bron: Goedemorgen Eredivisie
Jan de Jong
Jan de Jong Foto: © Pro Shots

Nederlandse clubs moeten dit seizoen flink aan de bak in Europa. Jan de Jong waarschuwt dat de tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren grote gevolgen kunnen hebben. Volgens de directeur van de Eredivisie CV staat er veel geld op het spel als Nederland verder wegzakt op de Europese ranglijst.

"Ik vind wel dat we met elkaar wat hebben laten liggen, afgelopen seizoen", zegt De Jong bij Goedemorgen Eredivisie. "Als je ziet dat we volgend jaar nog maar één startplaats hebben en als we nog verder gaan zakken gaan we nóg minder plekken krijgen, dat scheelt het Nederlands voetbal gewoon direct en indirect tussen de 80 en 120 miljoen euro. Dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven."

Volgens De Jong is vooral het belang van de Conference League de afgelopen jaren duidelijk geworden. "Wat heel goed gewerkt heeft, is dat we heel veel punten hebben gepakt in de Conference League. Onder meer door de finale die Feyenoord haalde tegen AS Roma. Toen zijn we heel snel van plek dertien naar zes gegaan."

De Jong hoopt daarom dat Ajax en FC Twente dit seizoen veel punten kunnen verzamelen in het toernooi. Beide clubs zijn actief in de voorrondes van de Conference League. "Als Ajax en FC Twente in de Conference League veel punten pakken, kun je weer terugkomen naar een bepaalde positie. We moeten punten halen in de Conference League. Teams die stabiel zijn moeten daar spelen."

Volgens De Jong is Europees voetbal bovendien niet zomaar te vervangen door andere inkomsten. "Dat geld kun je niet met een nieuw mediacontract halen, dat kun je niet met een sponsorcontract halen en dat kun je niet uit het buitenland halen. Dat kun je alleen uit Europees voetbal halen. Dus we moeten focussen dat we zo snel mogelijk die positie weer terugkrijgen."

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