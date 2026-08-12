Eredivisie-directeur doet oproep aan Ajax: "Ze moeten punten pakken"

Nederlandse clubs moeten dit seizoen flink aan de bak in Europa. Jan de Jong waarschuwt dat de tegenvallende resultaten van de afgelopen jaren grote gevolgen kunnen hebben. Volgens de directeur van de Eredivisie CV staat er veel geld op het spel als Nederland verder wegzakt op de Europese ranglijst.

"Ik vind wel dat we met elkaar wat hebben laten liggen, afgelopen seizoen", zegt De Jong bij Goedemorgen Eredivisie. "Als je ziet dat we volgend jaar nog maar één startplaats hebben en als we nog verder gaan zakken gaan we nóg minder plekken krijgen, dat scheelt het Nederlands voetbal gewoon direct en indirect tussen de 80 en 120 miljoen euro. Dat kunnen we ons gewoon niet veroorloven."

Volgens De Jong is vooral het belang van de Conference League de afgelopen jaren duidelijk geworden. "Wat heel goed gewerkt heeft, is dat we heel veel punten hebben gepakt in de Conference League. Onder meer door de finale die Feyenoord haalde tegen AS Roma. Toen zijn we heel snel van plek dertien naar zes gegaan."