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Eredivisie drie weken plat: dit is de reden voor nieuwe herfststop

Arthur
Bal Eredivisie
Bal Eredivisie Foto: © Pro Shots

De Eredivisie maakt zich op voor een lange onderbreking. Na komend weekend wordt er bijna drie weken niet gespeeld, omdat de FIFA twee interlandperiodes heeft samengevoegd. Daardoor krijgen de nationale teams in september en oktober één blok van vier wedstrijden.

Voor Oranje betekent dat vier duels in korte tijd. Nederland neemt het op tegen Duitsland, Servië (twee keer) en Griekenland. Volgens Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, heeft de aangepaste planning ook voordelen voor de spelers en clubs. "Daardoor hoeven spelers minder vaak en ver te reizen, zo is de gedachte", zegt De Jong tegen het Algemeen Dagblad. "Opgeteld zijn clubs hun spelers ook korter kwijt, al scheelt dat uiteindelijk maar twee dagen."

De vroege start van de competitie was volgens De Jong daarom bewust gekozen. "Daardoor hebben we straks in elk geval een redelijk blok van wedstrijden - zes per club - gehad. Waren we later begonnen, zoals sommige andere competities, dan hadden onze clubs pas pakweg drie duels gespeeld tot deze lange pauze. Dat was qua opbouw nóg gekker geweest."

Toch vraagt De Jong zich af hoeveel ruimte de nieuwe indeling daadwerkelijk oplevert. De voetbalkalender is volgens hem de afgelopen jaren steeds voller geworden. "Het WK is uitgebreid, de Nations League is erbij gekomen, de Champions League bestaat uit méér wedstrijden dan voorheen en dan is er ook nog het WK voor clubs. Dat is mijn punt ook: op het moment dat je met een nationale competitie inschikt of inkrimpt, wordt die ruimte in de speelkalender onmiddellijk weer ingenomen."

Volgens de directeur van de Eredivisie CV moet daarom naar de volledige kalender worden gekeken. "De discussie zou moeten gaan over het totale aantal wedstrijden dat clubs en spelers per jaar spelen. Op dit moment is het meer een soort landje-pik: als wij bij wijze van spreken de play-offs zouden afschaffen om meer ruimte creëren in de kalender, wordt die ruimte onvermijdelijk weer ingepikt door een internationaal bekertoernooi, landenvoetbal of een clubcompetitie", aldus De Jong.

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