Eredivisie drie weken plat: dit is de reden voor nieuwe herfststop

De Eredivisie maakt zich op voor een lange onderbreking. Na komend weekend wordt er bijna drie weken niet gespeeld, omdat de FIFA twee interlandperiodes heeft samengevoegd. Daardoor krijgen de nationale teams in september en oktober één blok van vier wedstrijden.

Voor Oranje betekent dat vier duels in korte tijd. Nederland neemt het op tegen Duitsland, Servië (twee keer) en Griekenland. Volgens Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, heeft de aangepaste planning ook voordelen voor de spelers en clubs. "Daardoor hoeven spelers minder vaak en ver te reizen, zo is de gedachte", zegt De Jong tegen het Algemeen Dagblad. "Opgeteld zijn clubs hun spelers ook korter kwijt, al scheelt dat uiteindelijk maar twee dagen."

De vroege start van de competitie was volgens De Jong daarom bewust gekozen. "Daardoor hebben we straks in elk geval een redelijk blok van wedstrijden - zes per club - gehad. Waren we later begonnen, zoals sommige andere competities, dan hadden onze clubs pas pakweg drie duels gespeeld tot deze lange pauze. Dat was qua opbouw nóg gekker geweest."