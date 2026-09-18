Eredivisie drie weken plat: dit is de reden voor nieuwe herfststop
De Eredivisie maakt zich op voor een lange onderbreking. Na komend weekend wordt er bijna drie weken niet gespeeld, omdat de FIFA twee interlandperiodes heeft samengevoegd. Daardoor krijgen de nationale teams in september en oktober één blok van vier wedstrijden.
Voor Oranje betekent dat vier duels in korte tijd. Nederland neemt het op tegen Duitsland, Servië (twee keer) en Griekenland. Volgens Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, heeft de aangepaste planning ook voordelen voor de spelers en clubs. "Daardoor hoeven spelers minder vaak en ver te reizen, zo is de gedachte", zegt De Jong tegen het Algemeen Dagblad. "Opgeteld zijn clubs hun spelers ook korter kwijt, al scheelt dat uiteindelijk maar twee dagen."
De vroege start van de competitie was volgens De Jong daarom bewust gekozen. "Daardoor hebben we straks in elk geval een redelijk blok van wedstrijden - zes per club - gehad. Waren we later begonnen, zoals sommige andere competities, dan hadden onze clubs pas pakweg drie duels gespeeld tot deze lange pauze. Dat was qua opbouw nóg gekker geweest."
Toch vraagt De Jong zich af hoeveel ruimte de nieuwe indeling daadwerkelijk oplevert. De voetbalkalender is volgens hem de afgelopen jaren steeds voller geworden. "Het WK is uitgebreid, de Nations League is erbij gekomen, de Champions League bestaat uit méér wedstrijden dan voorheen en dan is er ook nog het WK voor clubs. Dat is mijn punt ook: op het moment dat je met een nationale competitie inschikt of inkrimpt, wordt die ruimte in de speelkalender onmiddellijk weer ingenomen."
Volgens de directeur van de Eredivisie CV moet daarom naar de volledige kalender worden gekeken. "De discussie zou moeten gaan over het totale aantal wedstrijden dat clubs en spelers per jaar spelen. Op dit moment is het meer een soort landje-pik: als wij bij wijze van spreken de play-offs zouden afschaffen om meer ruimte creëren in de kalender, wordt die ruimte onvermijdelijk weer ingepikt door een internationaal bekertoernooi, landenvoetbal of een clubcompetitie", aldus De Jong.
Zet in op Ajax tegen Excelsior!
Ajax speelt zaterdagavond de thuiswedstrijd tegen Excelsior. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)
Vink enthousiast over Ajax-besluit: "Hele verstandige keuze"
Reiziger heeft plaats voor één Ajacied in selectie Jong Oranje
Eredivisie drie weken plat: dit is de reden voor nieuwe herfststop
'Zeer slecht nieuws voor Ajax, rampweek op Europees gebied'
Xavi presenteert eerste Oranje-selectie: Ajax-spelers ontbreken
Dolberg geniet van 'monster' bij Ajax: "Heb een goede relatie"
Bouwman in Jong Oranje of het grote Oranje? "Komt nog te vroeg"
Tolu ontvangt prachtig nieuws na sterke seizoensstart bij Ajax
Ajax was concreet voor oud-speler AZ: "Clubs kwam er niet uit"
Amrabat krijgt sneer terug van bondscoach: "Respect dwing je af"
Hans Kraay looft Ajacied: "Daar wilde niemand met hem op de foto"
Amrabat vergeleken met PSV'er: "Viel niet mee wat hij liet zien"
Abdellah Ouazane stelt jarige Ajax-fan teleur in Johan Cruijff Arena
Ajax krijgt scheidsrechter toegewezen voor thuisduel met Excelsior
Hoop voor uitsupporters van Ajax: "Zo vrij mogelijk reizen..."
Leonardo zit er totáál nog niet in: "Even grof gezegd, maar..."
Míchel 'hopeloos verdwaald' op persconferenties: "Sneu voor hem"
Dolberg onthult: "Ik heb ook met een aantal clubs gesproken"
Ajax-speler krijgt lof: "Brengt vleugje Bergkamp naar de ArenA"
De Haan doet beroep op Ajax: "Kan desastreuze gevolgen hebben"
Spaan geniet van opvallende Ajax-speler: "Zo barstensvol talent"
Abdellah Ouazane krijgt mooi nieuws uit Marokko en vliegt uit
Michael Reiziger stelt oud-Ajacied aan als assistent-trainer
Dies Janse zeer dankbaar: "Ajax hoeft eigenlijk niets te doen"
Ter Stegen kan koffers pakken na opmerkelijk nieuws uit Duitsland
"Na Ajax hebben wij deze zomer beste transferbalans in Eredivisie"
Klaassen geniet bij Ajax: "Lang geleden dat ik dat heb gevoeld"
Ajax in Conference League: dit is waarom Ajax pas in oktober begint
Leonardo 'derde keuze' bij Ajax: "Dan heb je niet veel aan hem"
Oud-Ajacied over Van Gaal: "Vroeg nooit hoe het met mij ging"