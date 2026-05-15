Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

Amber
bron: Eredivisie

De Eredivisie CV heeft vandaag in samenwerking met Derbystar en de VriendenLoterij de nieuwe officiële wedstrijdbal voor het seizoen 2026/’27 gepresenteerd. De bal staat volledig in het teken van een bijzondere mijlpaal: 70 jaar voetbalplezier in de Nederlandse topcompetitie.

Onder het motto “Ons Voetbal. Ons Plezier.” brengt de nieuwe bal een eerbetoon aan alle generaties voetballiefhebbers. Het ontwerp slaat een brug tussen het pure plezier van de pleintjes waar het voor velen begon, tot de sfeer in de uitverkochte stadions van vandaag. De timing is niet toevallig: op 2 september 1956 rolde de allereerste bal in de Eredivisie, waardoor de competitie komend seizoen haar zeventigste verjaardag viert.

Jan de Jong, directeur van de Eredivisie CV, is trots op het resultaat en de achterliggende gedachte van het nieuwe ontwerp. Volgens hem verbindt de bal alles wat de sport zo mooi maakt.

"Voetbalplezier zit in emotie, de hoop, de verwachting, de ontlading en soms zelfs de teleurstelling", legt De Jong uit. "Iedere voetballiefhebber (her)kent het gevoel van een panna op straat, een doelpunt met of juist tegen je vrienden of de spanning vlak voor de aftrap in een stadion. De bal brengt ons samen. Eén kleine planeet met ongekende aantrekkingskracht. De nieuwe officiële VriendenLoterij Eredivisiebal is een ode aan 70 jaar betaald voetbal en daarmee aan alles wat voetbal zo woest aantrekkelijk maakt!"

Liefhebbers hoeven niet tot de zomer te wachten om de nieuwe bal in actie te zien. De introductie start vandaag (vrijdag 15 mei) met een speciale video en diverse stadionactivaties rondom de ontknoping van de huidige competitie. Deze video, vol nostalgische amateurbeelden en iconische Eredivisie-momenten, zal te zien zijn op de stadionschermen en bij ESPN.

Het echte vuurwerk op de velden volgt snel: vanaf zondag 17 mei maakt de bal zijn officiële debuut tijdens speelronde 34. Ook tijdens de zinderende play-offs voor Europees voetbal die daarop volgen, zal er al met deze nieuwe Derbystar-bal worden gespeeld.

