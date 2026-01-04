Kon Veel Minder De Podcast
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Eredivisie-routinier wordt per direct nieuwe trainer van Ajax O19

Rik Engelbertink
bron: De Telegraaf
Yuri Rose op de bank bij Jong Ajax
Yuri Rose op de bank bij Jong Ajax Foto: © Screenshot ESPN

Oud Eredivisie-speler Yuri Rose wordt de nieuwe trainer van Ajax O19. Dat meldt Mike Verweij, werkend voor De Telegraaf, op X.

Paul Nuijten begon dit seizoen als trainer van Ajax O19, maar hij assisteert sinds begin november interim-hoofdtrainer Fred Grim bij het eerste elftal, waardoor er een vacature open stond. De 46-jarige Rose gaat die plek overnemen. Hij stond bij Jong Ajax langs de zijlijn waar hij assisteerde bij Willem Weijs.

Rose is een jeugdproduct van de Ajax-opleiding. Bij Ajax schopte hij het nooit ver, maar bij FC Volendam, Heracles Almelo, SC Heerenveen, Sparta Rotterdam, De Graafschap en SC Cambuur kwam hij in totaal tot 199 duels in de Eredivisie.

Julio Soler

'Ajax grijpt naast nieuwe back; speler op weg naar Championship'

0
Carlos Aalbers van NEC

Carlos Aalbers overtuigd van NEC: "Weinig niveauverschil met Ajax"

0
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
