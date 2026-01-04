Het laatste Ajax Nieuws
Eredivisie-routinier wordt per direct nieuwe trainer van Ajax O19
Yuri Rose op de bank bij Jong Ajax Foto: © Screenshot ESPN
Oud Eredivisie-speler Yuri Rose wordt de nieuwe trainer van Ajax O19. Dat meldt Mike Verweij, werkend voor De Telegraaf, op X.
Paul Nuijten begon dit seizoen als trainer van Ajax O19, maar hij assisteert sinds begin november interim-hoofdtrainer Fred Grim bij het eerste elftal, waardoor er een vacature open stond. De 46-jarige Rose gaat die plek overnemen. Hij stond bij Jong Ajax langs de zijlijn waar hij assisteerde bij Willem Weijs.
Rose is een jeugdproduct van de Ajax-opleiding. Bij Ajax schopte hij het nooit ver, maar bij FC Volendam, Heracles Almelo, SC Heerenveen, Sparta Rotterdam, De Graafschap en SC Cambuur kwam hij in totaal tot 199 duels in de Eredivisie.
