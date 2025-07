Eredivisie-salarissen blijven stijgen: "Ajax trapte op de rem"

In het seizoen 2019/2020 lag het gemiddelde Eredivisie-salaris op 308.634 euro. De afgelopen jaren is dat flink gestegen. Inmiddels staat het gemiddelde op 405.894 euro, zo zocht Voetbal International uit. Het gemiddelde is echter geen goede weergave van wat de meeste spelers in de Eredivisie verdienen. Door de miljoenencontracten bij de topclubs wordt het gemiddelde aardig opgetrokken.

De meeste Eredivisieclubs betaalden de afgelopen seizoenen dus steeds meer salaris, maar dat geldt niet voor iedereen. "In 2023/24 trapte Ajax op de rem", klinkt het. De Amsterdammers moesten na het mislopen van de Champions League bezuinigen en besloten te snijden in het salarishuis. "Andere uitzonderingen waren SC Heerenveen, Vitesse en Fortuna Sittard, die een pas op de plaats maakten. De rest deed er scheppen bovenop en vaak flinke ook."