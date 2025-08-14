Kick-Off
Eredivisie-trainer wil Ihattaren: "Echt hard voor hem gemaakt"

Max
bron: ESPN

Mohamed Ihattaren heeft zijn contract ondertekend bij Fortuna Sittard. De voormalig Ajacied zou op voorspraak van Danny Buijs naar Limburg zijn gekomen, aangezien de hoofdtrainer hem graag aan zijn selectie wilde toevoegen.

"Buijs heeft zich binnen de club ook echt hard gemaakt voor de komst van Ihattaren. Eerst wilde de clubleiding van Fortuna Sittard pas handelen als Halilovic zou zijn vertrokken. De verwachting is nog steeds dat dit gaat gebeuren, maar Buijs wilde Ihattaren er nu al bij", legt Thijs Zwagerman uit in Tekengeld van ESPN

Commentator Leo Oldenburger denkt dat Ihattaren en Buijs een goede match zijn. "Discipline is heel belangrijk voor Ihattaren. Vorig seizoen heb ik hem een paar keer gesproken en zei hij dat hij veel vertrouwen voelde van Fraser. Die is van tevoren duidelijk geweest over wat hij van Ihattaren verwachtte. Zodra hij op dat punt was, heeft Fraser hem ook laten spelen. Ik denk dat Buijs zo’n zelfde soort trainer is", klinkt het. "Die geeft Ihattaren duidelijkheid, zekerheid en discipline.”

