Eredivisie-verdediger looft Brobbey: "Moeilijkste tegenstander"

Brian Brobbey kende afgelopen seizoen een ongelukkig seizoen bij Ajax. In dertig wedstrijden scoorde de spits maar vier goals voor de Amsterdammers. Ook tegen SC Heerenveen wist de aanvaller geen doelpunt te maken. Zijn directe tegenstander tijdens die twee wedstrijden was Nikolai Hopland. De centrale verdediger was wel wat fysieke kracht gewend van zijn tijd in Noorwegen, voordat hij naar de Eredivisie kwam.

"Maar er zit toch wel een verschil tussen de spitsen daar en Brobbey", zegt Hopland tegen Voetbal International. "In Noorwegen zijn het meer grote jongens, die vooral heel erg sterk zijn in de lucht. Brobbey is juist heel sterk in de duels op de grond. Hij is geen hele grote speler, maar als hij wordt aangespeeld, is het ontzettend moeilijk om nog bij de bal te komen. Met zijn rug naar het doel is hij gewoon de allerbeste van de competitie."

Hopland keek in zijn tijd in de Noorse competitie al naar wedstrijden van Ajax én Brobbey. "Dan krijg je een bepaalde indruk en die bleek wel te kloppen toen ik tegenover hem stond. Je probeert je vooraf zo goed mogelijk voor te bereiden op zijn sterke punten en moet vooral goed nadenken over hoe je jezelf positioneert."

"En dan moet je maar je best doen om niet gepest te worden…" Uiteindelijk wist Brobbey niet te scoren tegen SC Heerenveen. "Dus ik denk dat ik wel tevreden kan zijn. Maar hij was afgelopen seizoen wel mijn moeilijkste tegenstander", aldus een eerlijke Nikolai Hopland.