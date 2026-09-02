Eredivisieclub benaderde Van de Beek: "Hij was niet onder de indruk"
FC Twente kwam in de zoektocht naar versterking eventjes uit in Spanje. Erik ten Hag gooide namens FC Twente een lijntje uit naar Donny van de Beek, maar de voetballer zag geen heil in een hereniging met zijn voormalig hoofdtrainer.
"Ik begreep dat Ten Hag een tijd terug ook een poging heeft gewaagd voor Van de Beek", vertelt Boualin in de Deadline Day Show van FC Afkicken. Concreet hoefden de Tukkers echter niet te worden voor de middenvelder van Girona. "Die raakte er niet van onder de indruk, ook omdat hij een bepaald salaris gewend is."
"Ten Hag wilde hem wel een uitkomst bieden, een week of drie geleden. Dat heb ik toen niet gebracht, maar Van de Beek was niet onder de indruk van de stap naar Twente. Ik denk ook dat de salarisindicatie heeft meegespeeld", aldus Boualin.
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Eredivisieclub benaderde Van de Beek: "Hij was niet onder de indruk"
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