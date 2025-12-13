'Eredivisieclub toont interesse in spits van tien miljoen euro'

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Tipsbladet is er vanuit Nederland serieuze interesse in Amin Chiakha, de Deens-Algerijnse spits van FC Kopenhagen. Welke Eredivisieclub zich heeft gemeld, is nog niet duidelijk, maar goedkoop wordt de aanvaller niet: Chiakha heeft een prijskaartje van net onder de tien miljoen euro.

De negentienjarige spits wordt dit seizoen verhuurd aan Vejle BK, de nummer twaalf van Denemarken. Chiakha, 1.91 meter lang, kwam daar tot nu toe tot zestien optredens en zes doelpunten. "Hij staat voor een lastige winter", schrijft Tipsbladet. "Chiakha moet beslissen of hij bij Vejle blijft, terugkeert naar Kopenhagen of kiest voor een buitenlandse transfer."

Die buitenlandse interesse groeit. Eerder kwamen Borussia Mönchengladbach en Rennes al kijken in Denemarken, en nu is er dus ook belangstelling uit de Eredivisie. Gezien de gevraagde transfersom lijkt het te gaan om een club uit de (sub)top.

Chiakha speelde 29 officiële duels voor FC Kopenhagen en scoorde daarin zeven keer. Jeugdinterlands speelde hij voor Denemarken, maar inmiddels heeft hij gekozen voor Algerije, waarvoor hij al twee keer in actie kwam.