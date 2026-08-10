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'Eredivisieclub wil Don-Angelo Konadu graag overnemen van Ajax'

Gijs Kila
bron: Voetbal International
Don-Angelo Konadu
Don-Angelo Konadu Foto: © BSR Agency

Don-Angelo Konadu staat in de belangstelling van Sparta Rotterdam. De spits van Ajax geldt als een van de opties voor de Rotterdammers, die deze zomer nog op zoek zijn naar een nieuwe centrumaanvaller.

Konadu behoort volgens Voetbal International tot de kandidaten. De Ajax-aanvaller kon deze zomer ook naar België vertrekken, maar geeft de voorkeur aan een stap binnen Nederland.

De talentvolle spits heeft meerdere opties in de Eredivisie, maar heeft volgens het medium nog geen definitieve keuze gemaakt over zijn toekomst.

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