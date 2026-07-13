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'Eredivisieclub ziet eerste biedingen op De Lange afgewezen worden'

Max
bron: Voetbal International
Jeffrey de Lange in de Ligue 1
Jeffrey de Lange in de Ligue 1 Foto: © Pro Shots

FC Twente heeft nog altijd niet beet in de pogingen Jeffrey de Lange los te weken bij Olympique Marseille. Dat schrijft Voetbal International

FC Twente wil zich graag versterken met de doelman, die serieuze concurrent van Lars Unnerstall moet worden. De 35-jarige Duitser was de afgelopen seizoenen onomstreden in de Grolsch Veste, maar de club beseft ook dat hij niet het eeuwige leven heeft.

De 28-jarige De Lange wordt gezien als beoogde opvolger. Vooralsnog ving FC Twente echter bot bij Olympique Marseille. De Tukkers kwamen afgelopen week namelijk nog niet in de buurt bij de vraagprijs van de Franse club.

De voormalig doelman van Go Ahead Eagles, die ook in de jeugd van Ajax en FC Twente speelde, ziet de stap naar Enschede wel zitten. De Lange kwam in twee seizoenen in Frankrijk niet vaak in actie voor Marseille (tien wedstrijden) en is tweede doelman achter Geronimo Rulli. 

De verwachting is dat de gesprekken wel doorgaan ondanks het nog grote verschil tussen vraag en aanbod. De Lange kan een langdurig contract tekenen bij FC Twente.

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