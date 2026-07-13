'Eredivisieclub ziet eerste biedingen op De Lange afgewezen worden'

FC Twente heeft nog altijd niet beet in de pogingen Jeffrey de Lange los te weken bij Olympique Marseille. Dat schrijft Voetbal International .

FC Twente wil zich graag versterken met de doelman, die serieuze concurrent van Lars Unnerstall moet worden. De 35-jarige Duitser was de afgelopen seizoenen onomstreden in de Grolsch Veste, maar de club beseft ook dat hij niet het eeuwige leven heeft.

De 28-jarige De Lange wordt gezien als beoogde opvolger. Vooralsnog ving FC Twente echter bot bij Olympique Marseille. De Tukkers kwamen afgelopen week namelijk nog niet in de buurt bij de vraagprijs van de Franse club.