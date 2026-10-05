Eredivisieclubs azen op Arsenal-talent: "Vergelijkbaar met Ziyech"

Demiane Agustien maakt indruk bij Arsenal. De negentienjarige middenvelder traint regelmatig mee met het eerste elftal van de Engelse topclub en krijgt daar volgens zijn vader Kemy Agustien de kans om veel te leren. Kemy ziet bovendien genoeg kwaliteiten bij zijn zoon om uiteindelijk de top te bereiken.

De voormalig speler van onder meer AZ, Willem II, Birmingham City en Swansea City is vooral enthousiast over het linkerbeen van Demiane. "Zijn linkerbeen is eigenlijk abnormaal", zegt de trotse vader tegen ESPN. Hij vergelijkt zijn zoon zelfs met een bekende Nederlandse aanvaller. "Je kan hem een beetje vergelijken met Hakim Ziyech: zijn linkerpoot is echt goed. Je weet als hij die bal voor zijn linkerpoot heeft, dat hij hem kan leggen en schieten waar hij hem wil hebben. Ik denk dat Demiane dat nu een beetje hetzelfde heeft."

Demiane werd geboren in Oss, maar bracht een groot deel van zijn jeugd door in Engeland vanwege de loopbaan van zijn vader. Hij speelde in de opleiding van Derby County voordat Arsenal hem in 2025 naar Londen haalde. Dat ging niet zomaar, vertelt Kemy. "Ze hebben liefst zeventien wedstrijden van hem gekeken. Door vijf of zes verschillende mensen. En dat is dus waar Arsenal voor staat. Arsenal haalt niet zomaar een speler. Het moet echt in het profiel passen."