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Eredivisieclubs azen op Arsenal-talent: "Vergelijkbaar met Ziyech"

Joram
Demiane Agustien (links)
Demiane Agustien (links) Foto: © BSR Agency

Demiane Agustien maakt indruk bij Arsenal. De negentienjarige middenvelder traint regelmatig mee met het eerste elftal van de Engelse topclub en krijgt daar volgens zijn vader Kemy Agustien de kans om veel te leren. Kemy ziet bovendien genoeg kwaliteiten bij zijn zoon om uiteindelijk de top te bereiken.

De voormalig speler van onder meer AZ, Willem II, Birmingham City en Swansea City is vooral enthousiast over het linkerbeen van Demiane. "Zijn linkerbeen is eigenlijk abnormaal", zegt de trotse vader tegen ESPN. Hij vergelijkt zijn zoon zelfs met een bekende Nederlandse aanvaller. "Je kan hem een beetje vergelijken met Hakim Ziyech: zijn linkerpoot is echt goed. Je weet als hij die bal voor zijn linkerpoot heeft, dat hij hem kan leggen en schieten waar hij hem wil hebben. Ik denk dat Demiane dat nu een beetje hetzelfde heeft."

Demiane werd geboren in Oss, maar bracht een groot deel van zijn jeugd door in Engeland vanwege de loopbaan van zijn vader. Hij speelde in de opleiding van Derby County voordat Arsenal hem in 2025 naar Londen haalde. Dat ging niet zomaar, vertelt Kemy. "Ze hebben liefst zeventien wedstrijden van hem gekeken. Door vijf of zes verschillende mensen. En dat is dus waar Arsenal voor staat. Arsenal haalt niet zomaar een speler. Het moet echt in het profiel passen."

Bij Arsenal komt Demiane voorlopig uit voor de beloften, maar hij krijgt inmiddels ook regelmatig de mogelijkheid om mee te trainen met de hoofdmacht. Dat levert volgens zijn vader waardevolle ervaringen op. "Hij leert de kleine dingen van ze, maar ook de grote dingen. Elke aanname is goed, elke balsnelheid is goed. En daar heeft hij zoveel profijt van."

Kemy is ervan overtuigd dat zijn zoon over voldoende talent beschikt, al ziet hij ook een belangrijk aandachtspunt. "Hij heeft de kwaliteiten om de top te halen. Voor mij persoonlijk, als je naar hem kijkt, moet hij nog meer in zichzelf geloven. En nog meer durven voor zichzelf op te komen."

Ook vanuit Nederland is er belangstelling voor de ontwikkeling van Demiane. Volgens ESPN volgen meerdere Nederlandse clubs uit de Eredivisie de middenvelder. Kemy begrijpt dat zijn zoon uiteindelijk toe is aan een volgende stap in zijn ontwikkeling. "Op een gegeven moment moet hij echt mannenvoetbal gaan spelen." De komende periode moet volgens zijn vader vooral in het teken staan van ontwikkeling en ervaring opdoen. "Hij moet dit jaar sowieso gaan knallen, zich ontwikkelen en dan komt de volgende stap vanzelf wel."

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