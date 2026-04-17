'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'

NAC Breda trekt zich weinig aan van de kritiek die het krijgt in de zogeheten paspoortkwestie. De club uit Brabant ligt onder vuur na het aankaarten van de speelgerechtigdheid van Dean James, maar blijft vasthouden aan haar standpunt.

De zaak kwam aan het rollen na het duel met Go Ahead Eagles, waarin NAC vraagtekens zette bij de status van de linksback. James zou zijn Nederlandse nationaliteit hebben verloren door uit te komen voor Indonesië, iets wat onderdeel bleek van een breder probleem dat meerdere clubs en spelers raakt.

De actie van NAC zorgde voor veel onvrede binnen het Nederlandse voetbal. Volgens berichten zouden tientallen clubs hun frustratie hebben geuit en zelfs overwegen afstand te nemen van de Brabanders. Toch lijkt dat NAC niet te deren. In een korte reactie aan Voetbal International blijft de club duidelijk: "We doen dit niet voor de gezelligheid natuurlijk."