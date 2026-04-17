'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'

Amber
bron: Voetbal International
Een duel tussen Dion Versluis (NAC Breda) en Kenneth Taylor (Ajax) Foto: © Pro Shots

NAC Breda trekt zich weinig aan van de kritiek die het krijgt in de zogeheten paspoortkwestie. De club uit Brabant ligt onder vuur na het aankaarten van de speelgerechtigdheid van Dean James, maar blijft vasthouden aan haar standpunt.

De zaak kwam aan het rollen na het duel met Go Ahead Eagles, waarin NAC vraagtekens zette bij de status van de linksback. James zou zijn Nederlandse nationaliteit hebben verloren door uit te komen voor Indonesië, iets wat onderdeel bleek van een breder probleem dat meerdere clubs en spelers raakt.

De actie van NAC zorgde voor veel onvrede binnen het Nederlandse voetbal. Volgens berichten zouden tientallen clubs hun frustratie hebben geuit en zelfs overwegen afstand te nemen van de Brabanders. Toch lijkt dat NAC niet te deren. In een korte reactie aan Voetbal International blijft de club duidelijk: "We doen dit niet voor de gezelligheid natuurlijk."

Hoewel NAC in eerste instantie in het gelijk werd gesteld, besloot de KNVB dat de wedstrijd niet opnieuw gespeeld hoeft te worden. Daar neemt de club geen genoegen mee: er is inmiddels beroep aangetekend.

Het vervolg van de zaak ligt nu bij de rechter. Op 28 april dient het kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland, waar NAC hoopt alsnog een voor hen gunstige uitkomst af te dwingen.

