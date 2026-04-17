'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'
NAC Breda trekt zich weinig aan van de kritiek die het krijgt in de zogeheten paspoortkwestie. De club uit Brabant ligt onder vuur na het aankaarten van de speelgerechtigdheid van Dean James, maar blijft vasthouden aan haar standpunt.
De zaak kwam aan het rollen na het duel met Go Ahead Eagles, waarin NAC vraagtekens zette bij de status van de linksback. James zou zijn Nederlandse nationaliteit hebben verloren door uit te komen voor Indonesië, iets wat onderdeel bleek van een breder probleem dat meerdere clubs en spelers raakt.
De actie van NAC zorgde voor veel onvrede binnen het Nederlandse voetbal. Volgens berichten zouden tientallen clubs hun frustratie hebben geuit en zelfs overwegen afstand te nemen van de Brabanders. Toch lijkt dat NAC niet te deren. In een korte reactie aan Voetbal International blijft de club duidelijk: "We doen dit niet voor de gezelligheid natuurlijk."
Hoewel NAC in eerste instantie in het gelijk werd gesteld, besloot de KNVB dat de wedstrijd niet opnieuw gespeeld hoeft te worden. Daar neemt de club geen genoegen mee: er is inmiddels beroep aangetekend.
Het vervolg van de zaak ligt nu bij de rechter. Op 28 april dient het kort geding bij de rechtbank Midden-Nederland, waar NAC hoopt alsnog een voor hen gunstige uitkomst af te dwingen.
Berghuis geprezen: "Prettig om naar zo'n aanvoerder te luisteren"
'Eredivisieclubs nemen afstand van NAC, Bredase club reageert'
Van Asten dolgelukkig na droomavond: "Zakte bijna door mijn benen"
Dubbelrol Cruijff onder vergrootglas: "Dat kan conflicteren"
Van der Leegte clashte met Van der Vaart: "Maakte haar helemaal af"
Menno Pot: "PSV wordt niet het Bayern München van Nederland"
'Ajax heeft concrete interesse in middenvelder van Real Madrid'
Telstar-speler naar Ajax? "Wil het liefst in Nederland blijven"
Ajax-supporters furieus tijdens oefenduel: "Reden voor ontslag"
VIDEO | Ajax gaat ook in oefenduel met FC Twente nipt onderuit
'Óscar García geeft duidelijk signaal af over toekomst bij Ajax'
'Voormalig Ajax-verdediger kan loopbaan vervolgen in Engeland'
Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis
Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"
Ajax krijgt transfertip: "Denk dat hij daar wel voor open staat"
Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"
"Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax"
'Mokio haalt woede eigen familie op de hals': "Het is pijnlijk"
Ajax nog in de race: zo worden alle Europese tickets verdeeld
Van Bommel: "Wat denk je, als hij in Amsterdam het veld op komt..."
'Ajax gaat spelers halen': "Hij zal uiteindelijk gaan tekenen"
Abdellah Ouazane winnaar van prestigieuze Lasse Schöne Trofee
Ajax ondanks kritiek nog altijd groot gebruiker van jonge spelers
Mokio had problemen bij onderhandeling met Ajax: "Soort melkkoe"
Marco van Basten bevestigt stalking: "Ze gaat steeds verder"
Mika Godts vertrouwt in Ajax: "We weten dat dit voetbal erin zit"
Marco van Basten krijgt bizarre brief thuis: "Zij is met die man"
Van Duijn voorspelt: "Zijn terugkeer bij Ajax kun je invullen"
'Ajax, Feyenoord en PSV gelinkt aan Marokkaans jeugdinternational'
Oefenwedstrijd Ajax - FC Twente wordt donderdag live uitgezonden