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Eredivisionist geïnteresseerd in Weghorst: "Wie wil zo'n spits niet?"

Amber
bron: NOS
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag heeft bevestigd dat FC Twente de situatie van Wout Weghorst nauwlettend volgt. De technisch directeur van de Enschedese club sprak zich bij De WK Avond van de NOS uit over de spits, die deze zomer lijkt te vertrekken bij Ajax.

De naam van Weghorst wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar De Grolsch Veste. Ten Hag maakte duidelijk dat de interesse vanuit Twente nog altijd springlevend is. 

"Bij Twente zijn we natuurlijk altijd geïnteresseerd in Weghorst", reageerde hij. "Hij is een jongen van de streek, opgegroeid bij NEO. Hij heeft Twentse roots en we zijn natuurlijk supertrots op wat hij heeft gepresteerd."

Naast de belangstelling vanuit de club onderhoudt Ten Hag ook persoonlijk nog altijd regelmatig contact met de Oranje-international. De twee kennen elkaar al jarenlang, net als hun families. "Ik heb wel regelmatig contact met hem. Ik ken Wout en de familie Weghorst al heel lang."

"Zijn vader was succesvol in het bedrijfsleven. Maar natuurlijk, wie wil een spits als Weghorst er niet bij? Hij heeft een fantastische carrière gehad. Op basis van intelligentie en kwaliteit is hij heel ver gekomen", ziet Ten Hag.

Een eventuele transfer lijkt voorlopig nog niet aan de orde. Weghorst richt zich momenteel volledig op het WK, waardoor gesprekken over zijn toekomst moeten wachten. Eerder liet de spits al weten dat hij graag nog eens het shirt van FC Twente wil dragen.

Ten Hag verwacht daarom pas na afloop van het toernooi meer duidelijkheid. "Hij is nu bezig met het toernooi, dus wij zullen moeten wachten ten aanzien van Wout."

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