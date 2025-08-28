'Eredivisionist staat in de startblokken om Ajacied te huren'

In de slotdagen van de transferwindow kan Ajax nog tijdelijk afscheid nemen van Kian Fitz-Jim. De middenvelder staat in de belangstelling van NEC, zo meldt @Osservatore1900 .

Volgens het X-account staat de Nijmeegse ploeg 'in de startblokken' voor het huren van Fitz-Jim. NEC zou graag willen praten over het huren van de middenvelder en heeft via via ook navraag gedaan bij het management van Fitz-Jim.

Naar verluidt zal Ajax pas meewerken aan een verhuur wanneer er duidelijkheid is over de situatie van Kenneth Taylor. Hij staat in de belangstelling van FC Porto. "Van concrete gesprekken of een deal nog geen sprake. NEC zit in de wachtkamer tot nieuwe ontwikkelingen bij Ajax", zo klinkt het.