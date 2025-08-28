Ajax transfergeruchten en nieuws
'Eredivisionist staat in de startblokken om Ajacied te huren'
Kian Fitz-Jim Foto: © BSR Agency
In de slotdagen van de transferwindow kan Ajax nog tijdelijk afscheid nemen van Kian Fitz-Jim. De middenvelder staat in de belangstelling van NEC, zo meldt @Osservatore1900.
Volgens het X-account staat de Nijmeegse ploeg 'in de startblokken' voor het huren van Fitz-Jim. NEC zou graag willen praten over het huren van de middenvelder en heeft via via ook navraag gedaan bij het management van Fitz-Jim.
Naar verluidt zal Ajax pas meewerken aan een verhuur wanneer er duidelijkheid is over de situatie van Kenneth Taylor. Hij staat in de belangstelling van FC Porto. "Van concrete gesprekken of een deal nog geen sprake. NEC zit in de wachtkamer tot nieuwe ontwikkelingen bij Ajax", zo klinkt het.
Laatste nieuws
'NEC wil zich met twee talentvolle spelers van Ajax versterken'
'Eredivisionist staat in de startblokken om Ajacied te huren'
Ajax-fans vol lof: "Wereldklasse, laat hem meedoen in het eerste"
Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"
ESPN overweegt grote veranderingen bij wedstrijden in Eredivisie
"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"
Itakura lyrisch over Ajacied: "Het was een slimme zet van Ajax"
Vahle over 'irritant' PSV: "Ajax en Feyenoord kijken daar ook naar"
Voormalig Ajax-aanvaller Queensy Menig transfervrij op te pikken
'Villarreal wil liefst dertig miljoen euro betalen voor Ajax-flop'
Meer nieuws
'FC Porto vindt Kenneth Taylor niet meer dan twintig miljoen waard'
Zwagerman ziet Ajax-strategie veranderen: "Doen veel concessies"
Weghorst eerste spits bij Oranje? "Je kan alles van hem vinden"
McConnell naar Ajax: "Ik denk dat ze hoopten op een grotere naam"
'Ajax krijgt Nederlandse concurrentie in strijd om Myron Boadu'
'Ajax lijkt streep te zetten door hereniging met Daley Blind'
'Ajax grijpt naast komst van talentvolle zoon Klaas-Jan Huntelaar'
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
'Voormalig verdediger van Ajax mogelijk naar ploeg Erik ten Hag'
"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"
Ouder nieuws
"Ik vind dat Chery bij Ajax, Feyenoord of PSV had kunnen spelen"
Alex Kroes kan t/m 2 september spelers halen: "Bewust gekozen"
Ten Voorde: "Hij werd he-le-maal afgemaakt door Ajax-supporters"
"Matthijs de Ligt is in de loop der tijd iets te zwaar geworden"
'Ajax gaat James McConnell huren': "Het is wel een type-Schouten"
Koevermans adviseert Ajax-speler: "Dan denk ik: jongen, ga weg"
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Francesco Farioli verbaast Hans Kraay: "Ik keek mijn ogen uit"
'Ajax wacht op Brobbey-transfer, clubs pakken nog niet door'
'PSV wil oud-speler van Ajax huren': "Hij is serieus in beeld"
Video’s
Noa Vahle heeft zwak voor Ajax-aanvaller: "Ik hou van die types"
"Kristian Hlynsson was dan vijftien miljoen euro waard geweest"
"Acht Ajax-spelers werden compleet ongemakkelijk van Weghorst"
Van der Gijp ziet gemiste kans: "Jammer dat hij niet is opgepikt"
Rob Jansen stellig: "Binnen Ajax hebben ze een hekel aan elkaar"
Valentijn Driessen sceptisch: "Ik vind hem geen spits voor Ajax"
Verweij: "Ik denk dat hij er bij Ajax ook heel goed op staat"
0 reacties