Eric Gudde aangepakt: "Alles ging naar Ajax en AZ kreeg niks"
Jaap de Groot vindt dat de KNVB AZ in 2020 enorm tekortgedaan heeft. Toen de competitie door corona werd stilgelegd kreeg Ajax het op papier het kampioenschap én het geld van de Champions League.
Ajax en AZ stonden in punten gelijk, maar de KNVB besloot koploper Ajax als 'kampioen' aan te wijzen. "Terwijl er geen reglementen waren. Toen vergaten ze even dat er ook aan die status een prijskaartje van de Champions League hing. Dat was Gudde even vergeten", stelt De Groot in VoetbalTijd.
De Groot laakt de handelwijze van de KNVB en Eric Gudde. "Twee ploegen eindigen gelijk en dan krijgt eentje de titel en de Champions League in de schoot geworpen. Dan kan, want dat was wel in de geest van de reglementen die er op dat moment waren. Alleen was er 34 miljoen aan premies te verdelen en die gingen ook allemaal naar Ajax. AZ kreeg niks."
