Erik Dijkstra moest huilen door nederlaag Ajax: "Paar baco's op"

FC Twente won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van Ajax en Erik Dijkstra heeft ontzettend genoten van de club uit Enschede. Hij deelt een compliment uit aan trainer John van den Brom.

"Het was een geweldige wedstrijd", vertelt hij in de podcast van Bureau Sport. "Ik moet eerlijk zeggen: ik ben dit seizoen vaak kritisch geweest op dit FC Twente en op John van den Brom. Maar, wat die ploeg zaterdagavond heeft laten zien... Ik neem alles terug. Ik vond het een hele grote prestatie", aldus Dijkstra. "Ik zal het uitleggen. Ik hou heel erg van FC Twente, en wat mij soms tegenstaat, is dat het een team is met aardige jongens", vertelt hij. "Ze spelen dit seizoen het hele seizoen wel goed, maar ze halen dan net niet de trekker over. Maar zaterdag waren ze vanaf de eerste seconde de baas in de ArenA", stelt Dijkstra.