Erik Dijkstra moest huilen door nederlaag Ajax: "Paar baco's op"
FC Twente won zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena met 1-2 van Ajax en Erik Dijkstra heeft ontzettend genoten van de club uit Enschede. Hij deelt een compliment uit aan trainer John van den Brom.
"Het was een geweldige wedstrijd", vertelt hij in de podcast van Bureau Sport. "Ik moet eerlijk zeggen: ik ben dit seizoen vaak kritisch geweest op dit FC Twente en op John van den Brom. Maar, wat die ploeg zaterdagavond heeft laten zien... Ik neem alles terug. Ik vond het een hele grote prestatie", aldus Dijkstra.
"Ik zal het uitleggen. Ik hou heel erg van FC Twente, en wat mij soms tegenstaat, is dat het een team is met aardige jongens", vertelt hij. "Ze spelen dit seizoen het hele seizoen wel goed, maar ze halen dan net niet de trekker over. Maar zaterdag waren ze vanaf de eerste seconde de baas in de ArenA", stelt Dijkstra.
"Mensen zullen mij hier misschien niet in herkennen of erkennen, maar het is wel zo: mensen uit Twente voelen zich altijd een heel klein beetje minderwaardig ten opzichte van Ajax", constateert hij. "Je denkt toch al snel van: 'het is toch Ajax en het grote Amsterdam.' Overwinningen van FC Twente in Amsterdam zijn heel zeldzaam. Ik zat zaterdag te kijken, en FC Twente speelde de eerste helft echt geweldig", bllikt Dijkstra terug.
"Ajax maakte uit het niets een schitterende goal en toen werd het 1-1. Daarna was Ajax beter", erkent hij. "Na de rust werd ik nerveus. Ergens voel je dan de buikpijn van de provinciaal die denkt: 'de grote stad gaat ons toch weer te pakken krijgen'. En wat gebeurde er? Twente was gewoon weer de beste op het veld. Ik heb gewoon zitten huilen. Dat gaat over dingen die groter zijn dan voetbal. Ik had wel een paar baco's op, maar goed. Die 2-1 van Bart van Rooij was ook echt een juweel van een doelpunt. Ik was die laatste tien minuten zo gespannen. Ik was apetrots, ik vond het een geweldige avond", besluit Dijkstra enthousiast.
