Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Erik Dijkstra over Twente: "Waarom maak je je zo druk om Ajax?"

Joram
Erik Dijkstra en Wout Brama
Erik Dijkstra en Wout Brama Foto: © Pro Shots

Erik Dijkstra steekt zijn voorkeur voor FC Twente niet onder stoelen of banken. De sportjournalist en presentator, bekend van onder meer Bureau Sport, noemt zichzelf allesbehalve objectief wanneer het over voetbal gaat. In een interview met Playboy vertelt hij uitgebreid over zijn liefde voor de club uit Enschede.

"Ik ben helemaal geen objectieve sportjournalist en dat wil ik ook helemaal niet zijn. Objectiviteit gaat bij mij meteen de deur uit", zegt Dijkstra. "Ik wil best met mijn snufferd vooraan staan, zoals de NOS dat altijd doet, maar dan wordt er wel een zekere mate van objectiviteit van je verwacht. Dat wil ik helemaal niet, daar ben ik veel te gekleurd voor."

Zijn voorkeur voor FC Twente betekent overigens niet dat Dijkstra niets met Ajax heeft. Integendeel, de journalist heeft bewondering voor de Amsterdamse club, al speelt rivaliteit daarin een belangrijke rol. "Je hebt altijd mensen en clubs nodig om het tegenop te nemen. Ik ben geen Ajax-fan, maar ik hou wel van die club. Omdat ze extreem veel goede voetballers hebben voortgebracht en omdat het ook wel lekker is om van ze te winnen. Het smaakt gewoon lekkerder om van Ajax te winnen dan van een andere club."

Volgens Dijkstra leeft er in Twente bovendien een bepaalde houding tegenover Amsterdam en de Randstad. "Mensen in Twente horen het niet graag, maar daar hebben ze ook een klein calimero-complex. Schitterende streek, prachtig mooi, maar er heerst ook een gevoel dat je je moet afzetten tegen Amsterdam en de rest van de Randstad."

Daar begrijpt Dijkstra weinig van. Volgens hem is er geen reden om zich zo druk te maken om de Randstad. "Dan denk ik: waar maak je je toch druk om? Kijk eens hoe prachtig je woont. Waarom maak je je dan zo druk over dat 'kut-Amsterdam'?"

Zet in op Ajax tegen SC Heerenveen!

Ajax speelt zondag de thuiswedstrijd tegen SC Heerenveen. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij haalt uit naar vertrokken Ajacied: "Nog zoveel frustratie"

0
Richard Witschge, Dick Schreuder en Alfred Schreuder

Witschge: "Hij sprak met Ajax, maar had blijkbaar geen vertrouwen"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws FC Twente
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Frenkie de Jong

De Jong haalt keihard uit: "Onwaarheden, dit maakt me boos"

0
Ajax juicht na een goal van Julian Brandt

VIDEO | Samenvatting: Ajax speelt gelijk bij Shelbourne FC (2-2)

0
Robert Maaskant

Maaskant op de bres voor oud-Ajacied: "Ik vind men te kritisch"

0
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Verweij haalt uit naar vertrokken Ajacied: "Nog zoveel frustratie"

Witschge: "Hij sprak met Ajax, maar had blijkbaar geen vertrouwen"

Ajax bevestigt transfer Godts naar PSG en maakt transfersom bekend

Erik Dijkstra over Twente: "Waarom maak je je zo druk om Ajax?"

Veldman ziet kansen tegen Ajax: "Daar kunnen wij wel wat mee"

BREAKING | 'Ajax legt miljoenenbod neer bij NEC voor sterkhouder'

Vermoedelijke opstelling Ajax: geen Godts, basisplek voor Brandt?

Nick Viergever vergelijkt: "PSV en Ajax hebben daar ook oog voor"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws