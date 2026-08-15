Erik Dijkstra over Twente: "Waarom maak je je zo druk om Ajax?"
Erik Dijkstra steekt zijn voorkeur voor FC Twente niet onder stoelen of banken. De sportjournalist en presentator, bekend van onder meer Bureau Sport, noemt zichzelf allesbehalve objectief wanneer het over voetbal gaat. In een interview met Playboy vertelt hij uitgebreid over zijn liefde voor de club uit Enschede.
"Ik ben helemaal geen objectieve sportjournalist en dat wil ik ook helemaal niet zijn. Objectiviteit gaat bij mij meteen de deur uit", zegt Dijkstra. "Ik wil best met mijn snufferd vooraan staan, zoals de NOS dat altijd doet, maar dan wordt er wel een zekere mate van objectiviteit van je verwacht. Dat wil ik helemaal niet, daar ben ik veel te gekleurd voor."
Zijn voorkeur voor FC Twente betekent overigens niet dat Dijkstra niets met Ajax heeft. Integendeel, de journalist heeft bewondering voor de Amsterdamse club, al speelt rivaliteit daarin een belangrijke rol. "Je hebt altijd mensen en clubs nodig om het tegenop te nemen. Ik ben geen Ajax-fan, maar ik hou wel van die club. Omdat ze extreem veel goede voetballers hebben voortgebracht en omdat het ook wel lekker is om van ze te winnen. Het smaakt gewoon lekkerder om van Ajax te winnen dan van een andere club."
Volgens Dijkstra leeft er in Twente bovendien een bepaalde houding tegenover Amsterdam en de Randstad. "Mensen in Twente horen het niet graag, maar daar hebben ze ook een klein calimero-complex. Schitterende streek, prachtig mooi, maar er heerst ook een gevoel dat je je moet afzetten tegen Amsterdam en de rest van de Randstad."
Daar begrijpt Dijkstra weinig van. Volgens hem is er geen reden om zich zo druk te maken om de Randstad. "Dan denk ik: waar maak je je toch druk om? Kijk eens hoe prachtig je woont. Waarom maak je je dan zo druk over dat 'kut-Amsterdam'?"
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