Erik Meijer blikt vooruit: "Dat is een groot voordeel voor Ajax"

Ajax neemt het donderdagavond in de strijd om de Europa League op tegen Eintracht Frankfurt en Erik Meijer kijkt uit naar het duel in Amsterdam. De voormalig profvoetballer (55) geniet dit seizoen met volle teugen van de Duitse ploeg.

"Voor een analist is het heel dankbaar werk om duels van Eintracht Frankfurt te becommentariëren, omdat er altijd wat gebeurt”, vertelt de 'Bundesliga-kenner' op de website van de Telegraaf. "Dat elftal kan maar in één versnelling spelen: de hoogste. Ze zijn nog niet van het niveau van Bayern München en Bayer Leverkusen, waarvan ze de afgelopen twee speelronden met 4-0 en 4-1 verloren, maar ze staan daar wel verdiend vlak achter. Dino Toppmöller, de zoon van mijn oud-top-trainer Klaus Toppmöller, levert echt een knappe prestatie", vervolgt hij.

Ajax treft de nummer 3 van Duitsland echter wel op een goed moment. "Het vertrek van Omar Marmoush laat zich voelen”, legt hij uit. "Eintracht is nog steeds een ploeg die heel veel tegenstanders pijn kan doen, omdat de spelers voorin ontzettend veel snelheid hebben. En Hugo Ekitiké is de diamant. Die jongen is gewoon heel erg goed, heeft al dertien keer gescoord en drie assists geleverd. Marmoush was met vijftien doelpunten de topscorer. Samen vormden ze een geoliede machine. Dat Marmoush er niet meer speelt, is echt een groot voordeel voor Ajax", beseft Meijer.

Eintracht Frankfurt was namelijk wel afhankelijk van beide aanvallers. "Om de vele tegengoals – 37 in 24 wedstrijden in de Bundesliga – te compenseren. Achterin is het namelijk niet echt stabiel", weet hij. "Ze hebben heel aanvallende backs, geven daardoor regelmatig veel ruimte weg en daar kan Ajax van profiteren. Eigenlijk heeft Frankfurt verdomd weinig ervaring in het team. Die jeugdigheid zorgt ervoor dat ze er altijd op vliegen. Het is een heel fitte ploeg. Echt een leuk elftal om naar te kijken. Voor de spelers met een individuele actie ga je naar het stadion", besluit Meijer.