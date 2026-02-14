Erik Pieters doet open sollicitatie: "Ze mogen me altijd bellen"

Erik Pieters staat open voor een nieuwe uitdaging in het voetbal. De 37-jarige verdediger zit sinds de zomer van 2025 zonder club na zijn vertrek bij Derby County, maar denkt nog niet aan stoppen. Sterker nog: de routinier ziet ook een rol voor zichzelf weggelegd in het begeleiden van jongere spelers.

Op de vraag of hij momenteel nog actief is als voetballer, is Pieters duidelijk. "Op dit moment niet, helaas." Toch sluit hij een rentree niet uit. "Ze mogen me altijd bellen. Heel realistisch: fysiek en mentaal ben ik nog altijd bij het spelletje. Ik houd er voor altijd van. Helaas is de voetbalwereld veranderd en is ervaring niet meer wat telt en is het meer zakelijk gezien", zegt de voormalig speler van onder meer FC Utrecht, PSV en Stoke City in het ESPN-programma De Voetbalkantine.

De voormalig international, die in Nederland en Engeland uitkwam voor onder meer meerdere clubs, staat open voor een terugkeer naar de Eredivisie. "Zeker. Ik sta niet onwelwillend tegenover een terugkeer naar Nederland. Ik weet ook, als ik nu zou moeten aimen om week in, week uit te spelen, dan heb ik iets verkeerd gedaan in mijn carrière. Die periode is voor mij klaar. Tuurlijk, ik kan dat nog steeds. Maar ik ben vooral degene die de nieuwe generatie helpt om een succesvolle carrière te hebben. Ik denk dat dat bij veel clubs toch wel mist."

Met een lange loopbaan achter de rug denkt Pieters veel te kunnen toevoegen binnen een selectie. "Ik heb veel ups en downs meegemaakt in mijn carrière, dus mijn rugzak is heel erg vol", vertelt hij. "Ik heb een mooie carrière gehad, in Nederland en zeker ook in Engeland veel wedstrijden mogen spelen."

De verdediger benadrukt dat hij nog altijd gemotiveerd is om ergens aan de slag te gaan. "Ja, wat mij betreft wel", besluit hij als hem wordt gevraagd of hij nog openstaat voor een nieuw avontuur.