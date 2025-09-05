AD Voetbalpodcast
Wijffels hard: "Het Nederlandse voetbal staat enorm voor lul"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax historie & oud-spelers

Erik ten Hag aan de slag bij FC Twente? "Dat gaat Erik niet doen"

Amber
bron: ESPN
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © BSR Agency

Hans Kraay jr. begrijpt niks van het besluit van FC Twente om Joseph Oosting te ontslaan. De Tukkers kenden een slechte seizoensstart, waarna de clubleiding donderdag heeft besloten om Oosting op straat te zetten.

"Ik vind het ongelooflijk dat Oosting is ontslagen", maakt Kraay jr. direct duidelijk bij ESPN. "Het is geen veertien jaar geleden dat Twente met blosjes op de wangen naar Manchester United ging en United zestig minuten het mes op de keel heeft gezet", doelt de analist op de Europa League-wedstrijd van FC Twente van vorig jaar.

"Ik kan me OGC Nice-uit herinneren... Verwachten we dan dat Twente meedoet om het kampioenschap?", vraagt Kraay jr. zich hardop af. "Verwachten we dat ze elk jaar derde of vierde worden? Nee." Volgens hem is de selectie niet goed in balans. "Óf Joseph Oosting had met zijn vuist op tafel moeten slaan, óf de technische directie had hem meer doelpunten mogen geven. Oosting had moeten zeggen: Zerrouki, Van de Belt en Weidmann lijkt wel heel veel op elkaar. Die maken bij elkaar nog geen drie doelpunten."

Erik ten Hag is beschikbaar, nadat hij begin deze week werd ontslagen door Bayer Leverkusen. Kraay jr. verwacht echter niet dat de Tukker aan de slag gaat bij FC Twente. "Dat gaat Erik niet doen. Dat gaat die niet doen. Waarom niet? Waarom wel? Dit kan altijd nog wel, een keer over een jaar of vijf, zes. Ze zullen een pogingen wagen, absoluut. Maar ik geef ze niet meer dan vijf procent kans."

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
