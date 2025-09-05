Erik ten Hag aan de slag bij FC Twente? "Dat gaat Erik niet doen"

"Ik vind het ongelooflijk dat Oosting is ontslagen", maakt Kraay jr. direct duidelijk bij ESPN. "Het is geen veertien jaar geleden dat Twente met blosjes op de wangen naar Manchester United ging en United zestig minuten het mes op de keel heeft gezet", doelt de analist op de Europa League-wedstrijd van FC Twente van vorig jaar.

"Ik kan me OGC Nice-uit herinneren... Verwachten we dan dat Twente meedoet om het kampioenschap?", vraagt Kraay jr. zich hardop af. "Verwachten we dat ze elk jaar derde of vierde worden? Nee." Volgens hem is de selectie niet goed in balans. "Óf Joseph Oosting had met zijn vuist op tafel moeten slaan, óf de technische directie had hem meer doelpunten mogen geven. Oosting had moeten zeggen: Zerrouki, Van de Belt en Weidmann lijkt wel heel veel op elkaar. Die maken bij elkaar nog geen drie doelpunten."

Erik ten Hag is beschikbaar, nadat hij begin deze week werd ontslagen door Bayer Leverkusen. Kraay jr. verwacht echter niet dat de Tukker aan de slag gaat bij FC Twente. "Dat gaat Erik niet doen. Dat gaat die niet doen. Waarom niet? Waarom wel? Dit kan altijd nog wel, een keer over een jaar of vijf, zes. Ze zullen een pogingen wagen, absoluut. Maar ik geef ze niet meer dan vijf procent kans."