Geschreven door Kevin Ligtvoet 19 jan 2020 om 17:01

De ploeg van Erik ten Hag begon vandaag aan de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. De drie punten bleven in Amsterdam, maar het spel was zeker niet goed, vindt ook Erik ten Hag: “In het eerste half uur zag ik een uitstekend Ajax. Heel veel kansen tegen een gesloten Sparta, constant druk erop en maken in die fase ook een goeie goal.” zegt de oefenmeester tegenover FOX na de wedstrijd. Daarna ziet hij zelf ook dat het inzakt: “Hierdoor kan Sparta beter in de wedstrijd komen. Het was te gemakzuchtig, in aanvallend en verdedigend opzicht. Dit heb ik ze ook verteld in de rust. De tweede helft begon ook weer goed, maar als ze dan de 2-1 scoren ruiken ze bloed. Gelukkig slepen we de overwinning nog uit het vuur en houden we de drie punten in Amsterdam, maar ik kijk altijd naar het spel. Tuurlijk loop je uit op AZ, maar ik kijk niet naar anderen. We hebben genoeg werk aan de winkel hebben we vandaag gezien.”

Bij de vraag wat Erik ten Hag van het optreden van Ryan Gravenberch vond, komt er een duidelijk antwoord: “Uitstekend. Hij heeft precies voldaan aan de verwachtingen. Hij is ook gewisseld omdat hij last had van zijn knie, anders had ik hem laten staan.”

Hij kan nog niks zeggen over de blessure van Hakim Ziyech: “Het is afwachten hoe het zich morgen ontwikkeld. We kunnen er nog wel tien minuten over praten, maar ik kan niks zeggen. Ik moet geduld hebben en jullie ook.”