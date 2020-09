Geschreven door Kevin Ligtvoet 18 sep 2020 om 19:09

Na het nieuws wat de Telegraaf naar buiten bracht over interesse voor Sergiño Dest, waren er natuurlijk veel vragen richting Erik ten Hag over de situatie van de rechtsback. Hij was erg duidelijk in dat hij hoopt dat de verdediger blijft.

Als Erik ten Hag de vraag krijgt over wat de situatie is met Dest zegt hij het volgende: “Als er nieuws is zetten we dat netjes op de site. Ik denk dat er veel interesse is in al onze spelers, en Sergiño heeft een goede ontwikkeling doorgemaakt het afgelopen jaar, dus het zal me niet verbazen. Ik hoop dat hij blijft, maar er is niks over te zeggen op dit moment.”

De basisplaats afgelopen zondag van Mazraoui ten opzicht van de jonge back had niks te maken met een transfer: “Ik kijk gewoon wat het beste is voor het team. Het ligt heel dichtbij elkaar, maar ik denk dat Nous een fractie beter was in de voorbereiding. Dit kan echter heel anders zijn over een aantal weken. Als Dest er niet bij was met zijn hoofd was hij er niet bij geweest, kijk maar naar Donny, daar speelde dingen. We gaan zien of hij zondag speelt.”

Ten Hag geeft ook aan dat hij zich geen zorgen maakt over de breedte in de verdediging: “Nee, helemaal niet. Het staat al een tijd lang goed. Zowel verdedigend als voetballend. In aantallen? Op dit moment is dat geen probleem, dat zit prima.”

De meeste Ajacieden zien graag nog een aanwinst komen voor op de zes-positie, maar Erik ten Hag vindt dat niet nodig: “Zolang de transferwindow open is kijken we altijd naar kansen, maar we zijn op dit moment tevreden met de huidige selectie. Als we opeens een speler kwijtraken of als we een goede kans zien, zullen we zeker een poging wagen.”