Erik ten Hag 'ander mens geworden': "Bij Ajax altijd moeten"

Volgens Hans Kraay jr. is Erik ten Hag volledig tot rust gekomen sinds zijn vertrek bij Manchester United. In de AD Voetbalpodcast vertelt de ESPN-verslaggever over zijn ontmoeting met de oud-trainer voor zijn documentaire Hansie .

Kraay jr. sprak voor zijn documentaire af met Ten Hag, al twijfelde hij aanvankelijk of hij Ten Hag moest benaderen. De Tukker verscheen de afgelopen maanden nauwelijks in de pers, dus in eerste instantie wilde de verslaggever Ten Hag overslaan. "Maar we zijn altijd beste vrienden geweest met Simon Kistemaker", vertelt Kraay jr.

"Een half uurtje was de bedoeling, bij De Graafschap. Dat werd 5,5 uur. Super, superleuk. Hij was zó relaxed. Dat zie je bij bijna alle trainers. Ik zeg: wat zie je er ontspannen uit. Hij zegt: dat zegt mijn vrouw inmiddels ook al een maandje of drie. Ik heb eigenlijk twintig jaar onder hoogspanning getraind en gewerkt. Dag en nacht zit Manchester United in je hoofd, de opstelling zit in je hoofd."

Kraay jr. vervolgt: "FC Utrecht hetzelfde, Go Ahead Eagles, Bayern München, Ajax, altijd maar 'moeten' en stress. Erik zei ook: ik snap nu al die trainers die een sabbatical nemen. Ik ben een ander mens geworden. Ik vind het heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ik luister weer naar mijn vrouw als ze wat vertelt. Normaal luisterde ik ook, maar hoorde ik haar niet."