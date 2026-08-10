Erik ten Hag benaderd door KNVB: "Daar was toen geen sprake van"

Ten Hag begon eerder dit jaar als technisch directeur bij FC Twente en liet vervolgens weten dat hij de komende twee jaar niet beschikbaar is voor Oranje. De vacature van het bondscoachschap lijkt nog altijd open te liggen, maar Ten Hag staat achter zijn keuze. "We hebben in het voortraject wel ingecheckt en daar was toen geen sprake van", vertelt hij aan ESPN. "Dat is ook prima."

De oefenmeester heeft het erg naar zijn zin in zijn nieuwe functie in Enschede. "Ik ben met volle overtuiging deze job aangegaan en ik krijg hier ontzettend veel energie van. Zeker hoe het nu gaat. Er moet nog heel veel gebeuren", beseft hij. "We staan pas aan het begin van een lange reis, die hopelijk erg mooi gaat worden. Ik heb dus absoluut geen spijt."