Meldingen
2026-08-05
Elftalfoto van Noorwegen voor de wedstrijd tegen Engeland op het WK
'Ajax-scouts op de tribune voor sterkhouder (28) van Noorwegen'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Erik ten Hag benaderd door KNVB: "Daar was toen geen sprake van"

Max
bron: ESPN
Erik ten Hag in gesprek met ESPN
Erik ten Hag in gesprek met ESPN Foto: © MTB-Photo

Erik ten Hag heeft geen spijt van zijn keuze om de deur naar het bondscoachschap van Oranje dicht te gooien. De KNVB heeft nog altijd geen opvolger van Ronald Koeman gepresenteerd. 

Ten Hag begon eerder dit jaar als technisch directeur bij FC Twente en liet vervolgens weten dat hij de komende twee jaar niet beschikbaar is voor Oranje. De vacature van het bondscoachschap lijkt nog altijd open te liggen, maar Ten Hag staat achter zijn keuze. "We hebben in het voortraject wel ingecheckt en daar was toen geen sprake van", vertelt hij aan ESPN. "Dat is ook prima."

De oefenmeester heeft het erg naar zijn zin in zijn nieuwe functie in Enschede. "Ik ben met volle overtuiging deze job aangegaan en ik krijg hier ontzettend veel energie van. Zeker hoe het nu gaat. Er moet nog heel veel gebeuren", beseft hij. "We staan pas aan het begin van een lange reis, die hopelijk erg mooi gaat worden. Ik heb dus absoluut geen spijt."

Gerelateerd:
Willem van Hanegem

Van Hanegem kritisch: "Geen argument om hem bondscoach te maken"

0
Dusan Tadic bij NEC Nijmegen

Tadic maakt basisdebuut voor NEC: "Ik vond hem eerst echt slecht"

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Noa Lang

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

0
Jorthy Mokio

VIDEO | Samenvatting: Mokio en Brandt schieten Ajax langs PEC Zwolle

0
Daan Rots

Daan Rots onthult: "Ik hoorde via-via dat hij naar Ajax wil"

0
Jordi Cruijf

Cruijff krijgt complimenten: "Kan hem bijna Jordi Netto noemen"

0
Ajax

VIDEO | Ter Stegen, Brandt en Tolu schitteren op training Ajax

0
Mika Godts

Willaert over Godts: "Ajax hoeft hem helemaal niet te verkopen"

0
Leonardo

Ajax verslaat FC Volendam, eerste goals Leonardo en Tolu (video)

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

"Bij de wedstrijd van Ajax heb ik me alleen maar zitten vervelen"

Cruijff nog niet uitgewinkeld: "Gaan nog vijf spelers bijkomen"

'Feyenoord hoopt talentvolle aanvaller van Ajax te verleiden'

Ajax op rapport: invallers maken het verschil tegen PEC Zwolle

'Eredivisieclub wil Don-Angelo Konadu graag overnemen van Ajax'

Fabrizio Romano geeft update over Noa Lang: "Op dit moment..."

Klaassen deelt sneer uit na overwinning: "Zij zijn gewoon beter"

Van der Vaart over Ajacied: "Geen twintig procent van wat ik was"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws