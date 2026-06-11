Meldingen
2026-05-27
Míchel Sánchez
BREAKING | 'Ajax nadert overeenstemming met nieuwe hoofdtrainer'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Erik ten Hag biecht op: "Dat heb ik van Marc Overmars geleerd"

Arthur
bron: De Telegraaf
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Met de transfer van Mats Rots naar TSG Hoffenheim heeft FC Twente een historische verkoop gerealiseerd. De Duitse club betaalt in totaal 16 miljoen euro voor de vleugelverdediger, waarmee het om een recorddeal voor de Enschedeërs gaat. In gesprek met De Telegraaf blikt technisch directeur Erik ten Hag terug op de totstandkoming van de transfer.

Ten Hag, die sinds zijn terugkeer actief is als technisch directeur van FC Twente, schrijft een deel van zijn onderhandelingsaanpak toe aan voormalig collega Marc Overmars. "Ik heb wel een les geleerd van Marc", lacht Ten Hag. "Hij is een op-en-top koopman." Daarnaast wijst hij op zijn eigen achtergrond als verklaring voor zijn zakelijke instelling. "Ik ben zelf opgegroeid in een ondernemersfamilie", legt hij uit. "En ik doe het bij FC Twente niet alleen, maar in nauwe samenwerking met Dominique Scholten (algemeen directeur, red.) en nog een heel goed team om me heen."

Ondanks de financiële meevaller kijkt Ten Hag met gemengde gevoelens naar het vertrek van Rots. De verdediger speelde een belangrijke rol in het elftal, terwijl FC Twente zich opmaakt voor de voorrondes van de Europa League. "Vanwege de voorronde van de Europa League moeten we heel vroeg in het seizoen al pieken en nu zijn we een belangrijke schakel kwijt", zegt hij. "Als er zulke bedragen worden geboden en de speler zelf de stap wil maken, dan is een transfer onvermijdelijk."

Doe mee aan het WK-spel van Ajax1!

Het WK begint op donderdag 11 juni in de Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Hoe ver gaat Oranje komen? Doe mee aan het WK-spel van Ajax1 op Scorito!

Schrijf je in!
Gerelateerd:
De Johan Cruijff ArenA van Ajax

Nieuwe assistent Ajax verklapt transfer op Instagram: "Grote eer"

0
Oranje-fans in de Johan Cruijff ArenA

Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Taylor in het shirt van Lazio Roma

Taylor over Ajax-tijd: "Toen was het wel een halfjaar strijden"

0
Marc-André ter Stegen

'Ajax geeft niet op en is geobsedeerd met komst van Ter Stegen'

0
Valentijn Driessen

Driessen wijst naar Brobbey: "Dan zit je niet lekker op de bank"

0
Jade Anna toont haar ring van Kenneth Taylor

Kenneth Taylor geeft Jade Anna ring van 60.000 euro: "Echt insane"

0
Jaap Stam en Aad van Toor in de videoclip van Russo

Oud-Ajax-speler schittert in videoclip: "Bijna niet te geloven"

0
Wim Kieft

Kieft looft Ajacied: "Internationale top of niet, die kan voetballen"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen begrijpt niets van Ajax: "Je kan diep zinken..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Nieuwe assistent Ajax verklapt transfer op Instagram: "Grote eer"

Doe mee aan het Ajax1.nl WK 2026-spel en win mooie prijzen!

Driessen kritisch op Koeman: "Zo maakte ik hem ook mee bij Ajax"

Weghorst ambitieus: "Ik ben lang van huis, 45 dagen tot de finale"

Erik ten Hag biecht op: "Dat heb ik van Marc Overmars geleerd"

Weghorst zet vraagtekens bij rol: "Ben ik het nooit mee eens"

'Kenny Tete moest het afleggen': "Bondscoach moest bakzeil halen"

Ajax ziet regelwijziging Eredivisie: "Kan je thuisrecht verliezen"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws