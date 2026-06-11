Erik ten Hag biecht op: "Dat heb ik van Marc Overmars geleerd"

Met de transfer van Mats Rots naar TSG Hoffenheim heeft FC Twente een historische verkoop gerealiseerd. De Duitse club betaalt in totaal 16 miljoen euro voor de vleugelverdediger, waarmee het om een recorddeal voor de Enschedeërs gaat. In gesprek met De Telegraaf blikt technisch directeur Erik ten Hag terug op de totstandkoming van de transfer.

Ten Hag, die sinds zijn terugkeer actief is als technisch directeur van FC Twente, schrijft een deel van zijn onderhandelingsaanpak toe aan voormalig collega Marc Overmars. "Ik heb wel een les geleerd van Marc", lacht Ten Hag. "Hij is een op-en-top koopman." Daarnaast wijst hij op zijn eigen achtergrond als verklaring voor zijn zakelijke instelling. "Ik ben zelf opgegroeid in een ondernemersfamilie", legt hij uit. "En ik doe het bij FC Twente niet alleen, maar in nauwe samenwerking met Dominique Scholten (algemeen directeur, red.) en nog een heel goed team om me heen."

Ondanks de financiële meevaller kijkt Ten Hag met gemengde gevoelens naar het vertrek van Rots. De verdediger speelde een belangrijke rol in het elftal, terwijl FC Twente zich opmaakt voor de voorrondes van de Europa League. "Vanwege de voorronde van de Europa League moeten we heel vroeg in het seizoen al pieken en nu zijn we een belangrijke schakel kwijt", zegt hij. "Als er zulke bedragen worden geboden en de speler zelf de stap wil maken, dan is een transfer onvermijdelijk."