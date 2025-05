'Erik ten Hag denkt aan voormalig Jong Ajax-trainer als assistent'

Het is niet zeker of voormalig Jong Ajax-trainer Andries Ulderink volgend seizoen ook nog de hoofdtrainer is bij Royal Antwerp FC. De Achterhoeker heeft volgens De Telegraaf meerdere opties voor het vervolg van zijn carrière.

De 55-jarige Nederlander kan onder meer assistent worden van Erik ten Hag bij zijn nieuwe club, Bayer Leverkusen. Ulderink heeft ook een aanbieding gekregen vanuit Zuid-Afrika. De oud-trainer van Jong Ajax nam het in maart over als trainer bij Antwerp, maar de kans is groot dat hij nu alweer vertrekt. Ulderink greep naast Europees voetbal, en er zijn dus andere opties op zijn pad gekomen.

De optie om assistent te worden bij Bayer Leverkusen is in een interessante, want Ulderink zou voor het eerst in een Europese topcompetitie kunnen gaan werken. Hij kent trainer Erik ten Hag ook persoonlijk erg goed. Een andere optie is dus Zuid-Afrika. Ulderink was al eens anderhalf jaar hoofdtrainer van Ajax Cape Town, en heeft nu een aanbieding kregen van die andere club uit Kaapstad: Cape Town City FC. Ulderink was tussen 2014 en 2016 de trainer van Jong Ajax. In het seizoen 2013-2014 was hij scout bij de Amsterdammers.