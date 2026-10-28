Erik ten Hag doet boekje open: "Ze kwamen hun beloftes niet na"
Erik ten Hag heeft uitgebreid teruggeblikt op zijn periode bij Manchester United. De oud-trainer van Ajax werd in oktober 2024 ontslagen bij de Engelse topclub. In gesprek met The Athletic doet de Tukker een boekje open over de tijd in Engeland.
Ten Hag leek in aanloop naar de FA Cup-finale van 2024 al op weg naar de uitgang bij Manchester United, maar won daarna verrassend in de eindstrijd van Manchester City. Met twee prijzen in twee seizoenen mocht hij toch aanblijven op Old Trafford. De optie in het contract van Ten Hag werd twee weken na de FA Cup-finale gelicht. Ten Hag hoopte echter op meer zekerheid.
"Ik wilde niet doorgaan met nog maar één jaar op mijn contract", vertelt de huidige technisch directeur van FC Twente. "Daarom zei ik: 'Ik heb er een extra jaar bij nodig en we moeten dit samen doen.' Ze beloofden me trouw, steun en communicatie. We zouden op één lijn zitten en spraken over de problemen die er waren. Maar ze kwamen hun beloftes niet na."
Ten Hag kreeg met Matthijs de Ligt en Noussair Mazraoui nog twee spelers die hij kende uit zijn Ajax-tijd. Op 28 oktober werd hem echter al de deur gewezen. na een nederlaag tegen West Ham United. Manchester United stond op dat moment teleurstellend veertiende in de Premier League, maar Ten Hag vond het moment van het ontslag niet te begrijpen.
"Ik vond het behoorlijk vreemd dat we op dat moment uit elkaar gingen", blikt de oud-trainer terug. "We deden nog mee in alle bekertoernooien. Alle data lieten zien dat we goed bezig waren. Natuurlijk waren er twee slechte wedstrijden tegen Liverpool en Tottenham Hotspur, die we allebei thuis met 0-3 verloren. Maar we waren bezig met een proces. Je moet dat de tijd geven om zich te ontwikkelen. Ons spel werd beter."
De spelers stonden volgens Ten Hag ook nog achter hem. "Misschien zeggen anderen iets anders, maar ik zag wat er op het veld gebeurde. De spelers bleven iedere wedstrijd vechten. Ook mijn laatste wedstrijd tegen West Ham was een van onze betere wedstrijden. Die hadden we moeten winnen."
De oud-trainer van Go Ahead Eagles, Bayern München II, FC Utrecht, Ajax en Bayer Leverkusen heeft het idee dat zijn ontslag al enige tijd voorbereid werd. "Ik weet zeker dat het proces om afscheid van me te nemen al liep. Er waren waarschijnlijk al mensen, misschien zelfs binnen de spelersgroep, die wisten wat er de volgende dag zou gebeuren."
Een paar dagen voor zijn ontslag speelde Manchester United nog in de Europa League gelijk tegen Fenerbahçe. "Ik kan situaties goed inschatten. Ik merk het wanneer mensen niet meer op dezelfde lijn zitten en er plotseling iets gaande is", stelt hij. "Toch verbaasde het me, zeker na die zomer. Er waren excuses aangeboden voor het eerdere gedrag en er was afgesproken dat we samen verder zouden bouwen."
Ten Hag had er alle vertrouwen in dat Manchester United weer een prijs zou pakken en de Engelse club haalde ook de eindstrijd van de Europa League tegen Tottenham Hotspur (0-1 nederlaag). "We hadden ons gericht op de Europa League", geeft hij aan. "Als je een trainer aanstelt die in de twee voorgaande seizoenen prijzen heeft gewonnen en finales heeft bereikt, vind ik het geen goed beleid om hem zomaar te vervangen."
"Ik heb de finale gekeken, maar alles was veranderd", vervolgt Ten Hag. "Ik heb geen groot ego, maar wel vertrouwen in mezelf. Het gaat niet om mij, het gaat om de club. Ik kan accepteren dat er een nieuwe leiding komt die eigen mensen wil aanstellen. Maar vertel me dat dan gewoon."
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