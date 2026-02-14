"Erik ten Hag gaat het anders aanpakken dan Jordi Cruijff bij Ajax"

Erik ten Hag is deze week in gesprek gegaan met John van den Brom over diens toekomst bij de club. De nieuwe technisch directeur kijkt daarnaast alvast naar de mogelijke invulling van de technische staf voor volgend seizoen. Er wordt gespeculeerd dat Ten Hag de voorkeur zou geven aan een trainer en assistenten die hij uit het verleden kent.

"Ten Hag gaat echt wel wat doen en zijn stempel drukken, dus er gaat wel wat gebeuren in die staf", zo vertelt clubwatcher Tijmen van Wissing bij De Oosttribune. "Hij wil namelijk ook met specialisten gaan werken. Van den Brom heeft het nu gewoon heel goed voor elkaar." Presentator Bert van Losser werpt op dat mogelijk Tristan Berghuis in de technische staf van FC Twente kan komen.

Van Wissing reageert: "Daar zijn ze al langer van gecharmeerd geweest bij FC Twente. Daar zal Ten Hag zijn netwerk ook wel voor aanboren, zeker. Toch is het allemaal gissen, we weten gewoon niet hoe Ten Hag denkt. Laten we zo zeggen: hij is er in ieder geval anders in gegaan dan Jordi Cruijff (technisch directeur Ajax, red.), die meteen ging doorselecteren met het ontslag van trainer Willem Weijs bij Jong Ajax", aldus Van Wissing.