Wim Kieft verbaasd door Ajax-nieuws: "Die gozer is gek, man"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Erik ten Hag genoemd als bondscoach Oranje: "Vier scenario's"

Niek
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Het Nederlands elftal won maandagavond in de Johan Cruijff Arena met 4-0 van Litouwen en daardoor heeft de ploeg van trainer Ronald Koeman zich definitief geplaatst voor het WK. Mike Verweij en Valentijn Driessen zijn echter ook al benieuwd wie er na het toernooi de bondscoach zal zijn. 

"Wat mij opviel in de column van Valentijn, en dan gaan er weer een hoop mensen over hem heen vallen... er worden vier scenario's geschetst: Bosz, Koeman, Ten Hag en Reiziger", begint Verweij in de podcast Kick-Off van de Telegraaf. "Maar Valentijn noemde een optie, en ik ben bang dat Nigel de Jong en Clarence Seedorf daar ook weleens op terecht zouden kunnen komen... Dat ze een buitenlandse coach zouden kunnen halen", legt de verslaggever uit.

"Dat zou rampzalig zijn voor het Nederlandse voetbal", waarschuwt Verweij. Driessen verwacht echter niet dat het zo ver zal komen. "Op het moment dat coaches als Koeman, Ten Hag en Bosz (de trainer van PSV, red.) beschikbaar zijn, dan passeer je alles waar het Nederlandse voetbal én de trainersopleiding, die door de KNVB wordt gegeven, voor staat", constateert hij. Erik ten Hag was in het verleden onder meer trainer bij FC Utrecht en Ajax, terwijl hij als speler een verleden heeft bij FC Twente. Na zijn ontslag bij Bayer Leverkusen zit de oefenmeester nog zonder club (of land). 

