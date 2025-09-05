Erik ten Hag genoemd voor FC Twente: "Als je die kunt krijgen..."

"De supporters hopen nu op Erik ten Hag", zegt Bert van Losser over Ten Hag, die eerder deze week werd ontslagen bij Bayer Leverkusen. "Ten Hag gaat het zeker niet doen. Daar durf ik echt wel wat op in te zetten, dat hij het niet gaat doen", reageert Tijmen van Wissing.

Volgens Van Losser wordt Ten Hag wel als nummer één gezien door de supporters. "Dat is toch ook logisch", zegt Jan van Staa. "Of dat dan reëel is, dat moet de club bepalen. Het gaat erom: iedereen zal nu met dit soort namen gaan komen." Van Wissing: "Erik ten Hag, als je dat niveau kan krijgen, dat is de allerbeste trainer. Ik ga iets geks zeggen, maar ik denk dat hij misschien wel beter is dan Arne Slot. Als je die kunt krijgen, zou dat geweldig zijn."

"Maar dat is een heel ander type trainer dan een Dick Schreuder bijvoorbeeld. Mark van Bommel wordt nu zelfs genoemd bij De Telegraaf. Als er ooit een club in Nederland vrij komt voor Van Bommel, dan denk ik dat FC Twente heel hoog op zijn lijstje staat. Dat zou mij niet verbazen, als hij ook intern bij FC Twente hoog op het lijstje staat", denkt de clubwatcher.

Van Wissing noemt ook de naam van John van den Brom. "Die is vrij. Dat is natuurlijk een hele goede bekende van Streuer. Ik weet niet of Streuer daar verstandig aan doet. Ik vind John van den Brom in ieder geval... Bij AZ heeft hij het goed gedaan, kampioen geworden bij Anderlecht. Het is een hele sympathieke vent. Maar ik denk dat je er wel een hele goede staf omheen moet verzamelen."

"Voorlopig zal Van Dinteren het waar gaan nemen. Je moet rustig kijken wat het beste bij FC Twente past. Als Erik ten Hag op wonderlijke wijze toch zegt dat hij het wil doen, dan is dat de allerbeste kandidaat", aldus Van Wissing.