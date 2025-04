'Erik ten Hag gespot in Italie; geruchten wakkeren weer aan'

Erik ten Hag zou zomaar eens aan de slag kunnen gaan in Italië. Volgens het Italiaanse radiostation Manà Manà Sport werd de Nederlandse coach dit weekend namelijk gesignaleerd op de luchthaven van Rome, wat direct de geruchten over een mogelijke overstap naar de Serie A aanwakkert.

Erik ten Hag arriveerde op de Fiumicino-luchthaven, wat direct geruchten doet opwaaien over een mogelijke aanstelling bij AS Roma. De Italiaanse club zou na dit seizoen afscheid nemen van trainer Claudio Ranieri, waardoor de naam van Ten Hag opnieuw opduikt in de speculaties.

Hoewel de oud-coach van Ajax en Manchester United eerder al aan diverse clubs werd gelinkt, is er tot nu toe geen officiële bevestiging van interesse van Roma. De naam van Francesco Farioli zou ook een optie voor de Romeinen zijn.