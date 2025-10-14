Erik ten Hag had nog geen contact met Ajax: "Nog niet gepolst"

Ajax heeft nog geen contact gehad met Erik ten Hag over een mogelijke terugkeer naar Amsterdam. Clubwatcher Jop van Kempen van Het Parool weet dat Ajax voorlopig verdergaat met John Heitinga.

"Vorige week had Ajax nog geen lijntje uitgegooid. Ik sprak met iemand die goed is met Ten Hag en hij zei dat hij nog niet gepolst was", vertelt Van Kempen in de podcast Branie. De vraag is überhaupt of de oud-trainer van Bayer Leverkusen na zijn vertrek in 2018 nog terug wil naar Amsterdam. "Hij heeft toen ook de boel niet meer in beweging kunnen krijgen", stelt presentator Menno Pot.

"Daardoor zat hij ook in de situatie dat hij na zijn eerste halfjaar zijn krediet al had verloren. Bij de start van het eerste echte seizoen vonden de supporters al dat hij moest oprotten." Van Kempen: "Zijn werkwijze vereist eigenlijk wel een voorbereiding. Zijn manier van opbouwen en druk zetten hebben meer tijd nodig dan dat je krijgt als je nu instapt. ESPN-analist Daan Sutorius is positiever over een tussentijdse aanstelling van Ten Hag. "Hij kan denk ik wel in een korte periode al heel veel verbeteren door puur vakmanschap."

Fred Grim krijgt voorlopig het vertrouwen Heitinga bij te staan. Volgens Van Kempen krijgt hij de 'Hennie Spijkerman-rol'. Hij assisteerde Frank de Boer. "Iemand die structuur brengt in de trainersstaf. Er is een oud Chinees gezegde, dat zegt: Als er geen structuur is in de trainersstaf, is er ook geen structuur op het veld. Dat moet zijn rol worden. Zorgen voor structuur, planning en organisatie."

De Parool-verslaggever heeft echter ook nog een ander nieuwtje: "Ajax hoopt dat het beter gaat met Fred Grim. Tegelijkertijd zullen ze ook denken: als het niet beter gaat, dan kan Fred het roer overnemen tot de winterstop. Ik denk dat dat ook in het achterhoofd zit."