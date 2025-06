Erik ten Hag hekelt de KNVB: "Dan moeten ze maatregelen treffen"

Erik ten Hag heeft zich uitgesproken over het aanhoudende gebrek aan optreden van de KNVB tegen kwetsende spreekkoren tijdens wedstrijden tussen FC Twente en Feyenoord. Volgens de voormalig Ajax-trainer is er in 25 jaar niets veranderd aan de manier waarop de voetbalbond hiermee omgaat.

"De KNVB is typisch Nederland, het wordt maar gewoon gedoogd", aldus Ten Hag bij de theateravond in De Grolsch Veste afgelopen maandag, opgetekend door Sportnieuws.nl. De Tukker doelt daarmee onder meer op de gebeurtenissen kort na de vuurwerkramp in Enschede, toen hij met FC Twente ‘gewoon’ moest aantreden tegen Feyenoord in De Kuip. "FC Twente is 25 jaar geleden volledig in de steek gelaten door de KNVB."

Volgens Ten Hag zijn de problemen nog altijd niet opgelost. "De KNVB benadeelt FC Twente nog steeds jaarlijks, uit en thuis. Als FC Twente tegen Feyenoord speelt, dan hoor ik ieder jaar weer héél goed de geluiden van vuurpijlen."

De voormalig trainer van Ajax en Manchester United uit zijn frustratie bij de herdenking in de Grolsch Veste van zowel de vuurwerkramp als de historische bekerwinst van meer dan twintig jaar geleden. "Dat moet per direct stoppen, dan moeten ze maar maatregelen treffen. Wat mij betreft ruimen ze het vak leeg. Ze blijven stelselmatig die geluiden maken."

Toch wil Ten Hag niet het gehele Legioen van Feyenoord over één kam scheren. "Laat het duidelijk zijn: het is maar een heel klein gedeelte van de Feyenoord-fans. Het is namelijk geweldig publiek. Alleen een gedeelte verpest het volledig."