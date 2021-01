Geschreven door Auke Kooreman 08 jan 2021 om 21:01

Na vierenhalf jaar werden Ten Hag en Sébastien Haller herenigd. De twee kennen elkaar van hun tijd bij FC Utrecht en Ten Hag is erg blij met de transfer. De spits is inzetbaar voor aankomende zondag en zal volgens de trainer zeker zijn debuut maken.

“Het is heel fijn dat hij er uiteindelijk is. Een gevaarlijke speler, die in moeilijke situaties alleen maar beter wordt. Het is altijd goed voor het team om zo’n speler aan je selectie te kunnen toevoegen,” vertelt de oefenmeester op de persconferentie. Nadat de wegen van de spits en de trainer scheidden hebben de twee altijd contact gehouden. Ten Hag volgt veel oud-spelers op de voet, maar laat altijd een extra oog vallen op de topspelers. “Ik heb altijd een hele goede relatie met Haller gehad. Naast het veld en binnen het veld, maar ook nadat hij naar Duitsland en Engeland ging.”

Na Sean Klaiber en Zakaria Labyad is dit de derde speler die overkomt uit het tijdperk dat er een samenwerking was tussen Ten Hag en Utrecht. “Ik kijk niet naar risico’s, maar naar de kwaliteiten van een speler. Voordat ik naar Ajax ging, stond Haller ook al op het lijstje van Ajax. Op dat moment en eerdere momenten heeft de club hem niet gehaald of konden zij hem niet halen. Nu was dat geval anders en hebben wij bij Ajax een uitstekende transfer rond gebracht.”

Haller is voor aankomende zondag speelgerechtigd en gaat volgens de trainer hoogstwaarschijnlijk debuteren. De spits heeft een training achter de rug. In de zomer was Ajax al op zoek naar een spits, maar koos het voor de jonge jongens. Lassina Traoré, Brian Brobbey en ervaren spits Klaas Jan Huntelaar zijn momenteel zwaar of licht geblesseerd. “In de zomer hebben wij de voorkeur gegeven aan de jonge spitsen, maar waren wij wel dicht bij een spits. Op dit moment zijn de jonge spitsen niet fit en is Huntelaar ook nog maar de vraag. Daarop moesten wij handelen en konden wij handelen, maar Haller is niet gehaald voor op het korte termijn. Hij is gehaald voor op de lange termijn, maar kijkend naar Europa League kan je ook de korte termijn er aan toevoegen.”