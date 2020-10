Geschreven door Auke Kooreman 22 okt 2020 om 13:10

De coach van Ajax beleeft nu zijn derde seizoen in het mooiste toernooi wat er voor een club is. Tijdens zijn Champions League debuutseizoen speelde Ajax weergaloos. Woensdagavond tegen Liverpool zag de trainer weer een beetje glans van dat seizoen terug.

Door het goede spel de laatste jaren in Europa ligt de verwachting hoog bij het bestuur en de supporters. Van het team van het seizoen 18/19 is niet heel veel meer over, maar nu is het aan andere talenten om te laten zien wat zij in huis hebben. De Amsterdammers zitten in een aantrekkelijke zware poule, maar dat vond Ten Hag alleen maar mooi, vertelde hij na de loting tegen de pers.

Spektakel was er zeker, maar Ajax stond met lege handen na het eerste Champions League duel in seizoen 20/21. De supporters mochten niet aanwezig in verband met Covid-19 en dat was overduidelijk een groot gemis. De kolkende Arena, de F-SIDE die alle andere Ajacieden aanstuurde en de witte Champions League vlaggetjes tijdens de opkomst ontbraken woensdagavond. Ondanks al dat gemis was Erik ten Hag na afloop wel tevreden over het spel van zijn ploeg. “We hebben Liverpool aan de afgrond gebracht. We hadden de vroege wissel goed opgevangen met Quincy Promes, maar uiteindelijk sta je hier wel met een zure smaak in je mond,” legt de coach uit aan Ziggo Sport. De coach zou de niks anders hebben gedaan als die het over mocht doen. “We hebben goed gespeeld, maar het enigste wat ontbrak was een goal en dat hebben we aan ons zelf te danken,” vertelt hij aan Ziggo Sport.

Ajax staat na de eerste wedstrijd op de derde plaats, achter de andere grootmachten uit de poule D. Atalanta, met Nederlandse inbreng, won met 0-4 van Midtjylland. Atalanta behaalde vorig jaar nog de kwartfinales en werd in de laatste minuut uitgeschakeld door de grootmacht uit Parijs. De Italianen is de volgende tegenstander voor Ajax aankomende dinsdag in Belgrado.