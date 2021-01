Geschreven door Auke Kooreman 24 jan 2021 om 21:01

Ten Hag sloot zondagmiddag de week af met een kleine overwinning in Sittard.

De 1-2 overwinning zorgde ervoor dat Ten Hag met zijn selectie weer bovenaan staat op de ranglijst. De uitslag was krap, maar de trainer zag op het gebied van kansen creëren veel positieve punten. “Qua kansenverhouding hebben wij het vandaag uitstekend gedaan. Het afmaken van kansen had daarentegen beter gemoeten,” aldus Ten Hag tegen ESPN. De aanvallers waren alles behalve scherp zondagmiddag. Dusan Tadic en David Neres wisten meerdere keren niet wat zij met de grote ruimtes moesten.

“Ondanks de gemiste kansen, ga ik mij daar niet druk over maken. Dat doe ik pas als wij geen kansen meer creëren, maar dat is nog niet het geval.” Echter is het wel opvallend dat er zo veel kansen werden gemist. Veel spelers hadden namelijk midweeks vrij of niet meer dan een half uur gespeeld. “Dat is inderdaad opmerkelijk. Veel spelers hebben niet of nauwelijks gespeeld tegen AZ.” Het is menselijk dat een speler een wedstrijd niet alle kansen benut, maar dan is het aan de trainer om de verklaring te vinden. “Ik heb daar geen verklaring voor. Vandaag waren sommige spelers gewoon niet goed genoeg. Eerder dit jaar hebben zij meerdere keren geweldige momenten laten zien, maar vandaag was het niet goed.”

Afgelopen dagen kwam het bericht dat Ten Hag in de belangstelling zou staan van Borussia Mönchengladbach. Maar volgens de trainer heeft niemand zich gemeld. “Ik heb niks gehoord. Ik ben totaal gefocust 0p Ajax. Wij hebben elke week drie wedstrijden dan heb ik geen tijd om op een andere club te focussen.”