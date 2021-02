Geschreven door Kevin Ligtvoet 11 feb 2021 om 00:02

Erik ten Hag was zeer tevreden met het spel en resultaat van zijn ploeg tegen PSV woensdagavond. Na een sterke eerste- en iets minder goede tweede helft wint Ajax me 2-1, waardoor ze zich plaatsen voor de halve finale.

“De eerste helft was echt geweldig, ik heb genoten. We speelden precies zoals we van plan waren, maar het is natuurlijk altijd even afwachten of dat lukt en werkt. En dat deed het. We zijn goed onderweg, maar er is genoeg ruimte voor verbetering. De tweede helft was bijvoorbeeld veel minder.”, aldus de trainer tegenover ESPN.

Ten Hag was vooral tevreden over het druk zettten van de eerste helft: “Ze kregen geen moment rust of tijd om een oplossing te zoeken. Ze kwamen er totaal niet onderuit en hadden nul schoten op doel. Pas vlak voor rust kwamen ze er één keer uit, maar verder hadden we alles onder controle.”

In de tweede helft had Ajax het een stuk lastiger, en volgens Erik ten Hag ligt dat aan het volgende: “We werden veel te slordig in balbezit. PSV ging meer druk zetten en wilde aanvallen, toen moesten wij de bal in de ploeg houden. Dit gebeurde bijna niet, dus kwamen we niet meer aan aanvallen toe. Gelukkig gaven we ook niet veel weg. Het werd nog even onnodig spannend, maar gelukkig viel de gelijkmaker niet.”

Ook werd er nog even gesproken over Daley Blind, die vandaag een erg sterke indruk maakte op het middenveld: “Daley is bij ons het beste achterin, centraal of als linksachter. Hij liet zeker zien dat hij ook op het middenveld kan, maar hij komt soms wel wat inhoud en dynamisch spel te kort. Dat heeft Ryan Gravenberch meer.”