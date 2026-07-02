'Erik ten Hag in beeld als nieuwe bondscoach': "Is de kandidaat"

Arne Slot en Erik ten Hag gelden als de voornaamste kandidaten om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal. Vooral de naam van Ten Hag is opvallend, omdat de oud-trainer van Ajax net begonnen is aan een klus bij FC Twente.

De twee namen die zojuist genoemd zijn worden gemeld door de doorgaans goed ingevoerde Italiaanse transferjournalist Nicolò Schira via X. Voor Oranje eindigde het WK eerder deze week al in de zestiende finale. De ploeg werd na een strafschoppenserie uitgeschakeld door Marokko. Een dag na die nederlaag besloot Koeman zijn functie als bondscoach neer te leggen, waardoor de KNVB op zoek moet naar een nieuwe keuzeheer.

Rond de vacature circuleren meerdere namen, maar volgens Schira zijn momenteel alleen Slot en Ten Hag serieuze kandidaten. Daarmee lijken Peter Bosz en Michael Reiziger, die eveneens werden genoemd in de speculaties, voorlopig buiten beeld te zijn. Ten Hag vervult momenteel de rol van technisch directeur bij FC Twente. Slot is op zijn beurt beschikbaar nadat zijn dienstverband bij Liverpool ten einde kwam.

De doorgaans goed ingevoerde Schira meldt letterlijk: "Arne Slot en Erik ten Hag behoren tot de kandidaten om Ronald Koeman op te volgen als bondscoach van het Nederlands elftal."