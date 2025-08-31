AD Voetbalpodcast
Ajax en Kroes krijgen kritiek: "Het is steeds moeilijker te volgen"
Meldingen
2025-08-28
Ahmetcan Kaplan
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord en zwaait verdediger tijdelijk uit'
2025-08-27
James McConnell
BREAKING | 'Ajax bereikt akkoord over tijdelijke komst middenvelder'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Erik Ten Hag in Leverkusen op het punt ontslagen te worden"

Rik Engelbertink
bron: Der Kicker
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

De situatie rond Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen is bijzonder beroerd te noemen. De voormalig trainer van Ajax en FC Utrecht lijkt eruit te gaan vliegen bij de Duitse topclub. Dat meldt het toonaangevende Kicker, dat denkt dat de trainer geen toekomst meer heeft in Leverkusen.

"Ten Hag in Leverkusen op het punt ontslagen te worden", schrijft Kicker. "De situatie rond Erik ten Hag en Bayer 04 Leverkusen escaleert. De trainer krijgt massaal kritiek, ook intern. De club weigert publiekelijk de Nederlander te steunen. Dit zijn duidelijke signalen die in het nadeel van de 55-jarige spreken."

Sportief directeur Simon Rolfes weigerde bijvoorbeeld steun uit te spreken voor Ten Hag. "De signalen zijn duidelijk. De club zegt alleen de transferperiode te willen afsluiten. Niets meer. Dat betekent: als de transfermarkt maandag om 20.00 uur sluit, beslissen de directeuren over de toekomst van Ten Hag. Als ze daar al niet min of meer zeker van zijn", aldus Kicker, dat spreekt van een 'bijzondere situatie'. "Een trainer na twee speeldagen ontslaan is altijd een zelfbeschuldiging. De vraag is: hoe snel zijn de bazen bereid hun fout toe te geven als ze die onherstelbaar achten?"

Vertrouwen in het langer aanblijven van Ten Hag is er amper. "Niemand durft erop te wedden dat Ten Hag speelronde 3 als trainer van Leverkusen zal overleven." Tegen Werder Bremen werd er met 3-3 gelijkgespeeld.

Gerelateerd:
Mika Godts, Ko Itakura en Owen WIjndal

Speeltijd Godst uitgelegd: "Je wilt ook niet het risico lopen..."

0
Freek Jansen

Jansen: "Niet aannemelijk dat hij nog terug gaat keren bij Ajax"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen niet overtuigd van oud-Ajacied: "Hele zwakke verdediger"

0
Ali Boussaboun

Ali Boussaboun kritisch op Ajax-transfer: "Dat is heel bizar"

0
Mike Verweij

Mike Verweij: "Voor 25 miljoen wordt hij wel verkocht door Ajax"

0
Johan Derksen

Derksen na Europees duel: "Voelde grote leuter tegen m'n been"

0
Kian Fitz-Jim

Noa Vahle wijst naar Ajax-talent: "Maar die vonden ze te licht"

0
Noa Vahle

Noa Vahle komt met transfertip: "Als ik Ajax zou zijn, dan..."

0
Carlos Forbs namens Club Brugge

Forbs maakt indruk met Club Brugge: "Ongrijpbare flankaanvallers"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 NEC Nijmegen 3 11 9
2 PSV 3 9 9
3 Ajax 3 4 7
4 FC Utrecht 3 6 6
5 Feyenoord 2 3 6
6 PEC Zwolle 2 3 6
7 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd