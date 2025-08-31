"Erik Ten Hag in Leverkusen op het punt ontslagen te worden"

De situatie rond Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen is bijzonder beroerd te noemen. De voormalig trainer van Ajax en FC Utrecht lijkt eruit te gaan vliegen bij de Duitse topclub. Dat meldt het toonaangevende Kicker, dat denkt dat de trainer geen toekomst meer heeft in Leverkusen.

"Ten Hag in Leverkusen op het punt ontslagen te worden", schrijft Kicker. "De situatie rond Erik ten Hag en Bayer 04 Leverkusen escaleert. De trainer krijgt massaal kritiek, ook intern. De club weigert publiekelijk de Nederlander te steunen. Dit zijn duidelijke signalen die in het nadeel van de 55-jarige spreken."

Sportief directeur Simon Rolfes weigerde bijvoorbeeld steun uit te spreken voor Ten Hag. "De signalen zijn duidelijk. De club zegt alleen de transferperiode te willen afsluiten. Niets meer. Dat betekent: als de transfermarkt maandag om 20.00 uur sluit, beslissen de directeuren over de toekomst van Ten Hag. Als ze daar al niet min of meer zeker van zijn", aldus Kicker, dat spreekt van een 'bijzondere situatie'. "Een trainer na twee speeldagen ontslaan is altijd een zelfbeschuldiging. De vraag is: hoe snel zijn de bazen bereid hun fout toe te geven als ze die onherstelbaar achten?"

Vertrouwen in het langer aanblijven van Ten Hag is er amper. "Niemand durft erop te wedden dat Ten Hag speelronde 3 als trainer van Leverkusen zal overleven." Tegen Werder Bremen werd er met 3-3 gelijkgespeeld.