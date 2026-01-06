Erik ten Hag keert definitief terug in Eredivisie: "Per 1 februari"

Erik ten Hag gaat aan de slag bij FC Twente. De 55-jarige voormalig trainer van FC Utrecht wordt de nieuwe technisch directeur van de club uit Enschede.

Ten Hag treedt per 1 februari in dienst bij FC Twente, waar hij een contract tot medio 2028 heeft getekend. Ten Hag volgt met ingang van het seizoen 2026-2027 de huidige technisch directeur Jan Streuer op, die onlangs aangaf na dit seizoen te stoppen. Richting het nieuwe seizoen gaat Ten Hag al aan de slag in de voetbalorganisatie van FC Twente.

Ten Hag begon zijn profloopbaan bij FC Twente. Hij speelde 258 officiële wedstrijden voor de Tukkers. Daarna speelde hij ook voor De Graafschap, RKC Waalwijk en FC Utrecht. Later werkte hij als trainer bij FC Twente, PSV, Go Ahead Eagles, FC Bayern München II, FC Utrecht, Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen.

"Ik vind het heel mooi en bijzonder om terug te keren bij FC Twente waar ik van jongs af aan als supporter al in Het Diekman kwam", reageert Ten Hag. "Mijn voetbal- en trainerscarrière begonnen hier. Met mijn ervaring op gebied van jeugdontwikkeling, teamopbouw en topsportcultuur wil ik samen met de RvC, directie en staf het technisch fundament van FC Twente versterken, zodat de club haar potentie als regionaal uithangbord duurzaam kan waarmaken."