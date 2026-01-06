HNM De Podcast
Hélène Hendriks versierd door oud-speler Ajax: "Vrouwenmagneet"
Meldingen
2026-01-04
Stije Resink
Resink rekent af met transfergeruchten Ajax: "De kans is klein"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax historie & oud-spelers

Erik ten Hag keert definitief terug in Eredivisie: "Per 1 februari"

Amber
bron: FC Twente
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag gaat aan de slag bij FC Twente. De 55-jarige voormalig trainer van FC Utrecht wordt de nieuwe technisch directeur van de club uit Enschede.

Ten Hag treedt per 1 februari in dienst bij FC Twente, waar hij een contract tot medio 2028 heeft getekend. Ten Hag volgt met ingang van het seizoen 2026-2027 de huidige technisch directeur Jan Streuer op, die onlangs aangaf na dit seizoen te stoppen. Richting het nieuwe seizoen gaat Ten Hag al aan de slag in de voetbalorganisatie van FC Twente.

Ten Hag begon zijn profloopbaan bij FC Twente. Hij speelde 258 officiële wedstrijden voor de Tukkers. Daarna speelde hij ook voor De Graafschap, RKC Waalwijk en FC Utrecht. Later werkte hij als trainer bij FC Twente, PSV, Go Ahead Eagles, FC Bayern München II, FC Utrecht, Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen.

"Ik vind het heel mooi en bijzonder om terug te keren bij FC Twente waar ik van jongs af aan als supporter al in Het Diekman kwam", reageert Ten Hag. "Mijn voetbal- en trainerscarrière begonnen hier. Met mijn ervaring op gebied van jeugdontwikkeling, teamopbouw en topsportcultuur wil ik samen met de RvC, directie en staf het technisch fundament van FC Twente versterken, zodat de club haar potentie als regionaal uithangbord duurzaam kan waarmaken."

Gerelateerd:
Mike Verweij

Verweij: "Denk dat ze bij Ajax inmiddels een moord doen voor hem"

0
Wesley Sneijder

Realityserie met oud-Ajacieden Kieft en Sneijder alsnog op televisie

0
Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Erik ten Hag
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kenneth Perez

Perez snapt niks van later instappen Cruijff: "Ik vind het raar"

0
Jorthy Mokio en Sean Steur vieren feest na een goal van Ajax

Samenvatting: Ajax rekent in oefenwedstrijd af met Belgische club

0
Eljero Elia namens ESPN

Eljero Elia: "Als dat gebeurt, wordt Ajax of Feyenoord kampioen"

0
Eljero Elia

Elia kritisch: "Ik denk niet dat je moeder trots op je zou zijn"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

Kees Kwakman looft oud-Ajax-speler: "Net als Cristiano Ronaldo"

0
Mike Verweij

Verweij voorspelt transfer: "Zal Ajax 18 tot 20 miljoen opleveren"

0
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd