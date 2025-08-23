Kick-off
Verweij adviseert Ajax: "Denk niet dat het verstandig zou zijn"
2025-08-15
Edson Alvarez bij West Ham United
BREAKING | 'Ajax wil Edson Álvarez terug naar Amsterdam halen'
Erik ten Hag kent valse start in Bundesliga met Bayer Leverkusen

Amber
bron: Ajax1
Erik ten Hag
Erik ten Hag Foto: © Pro Shots

Erik ten Hag heeft met Bayer Leverkusen een valse start beleefd in de Bundesliga. De voormalig trainer van Ajax verloor zaterdag met 2-1 van TSG Hoffenheim.

Ten Hag is bij Bayer Leverkusen de opvolger van Xabi Alonso en heeft dus grote schoenen te vullen. Zijn ploeg kende nog wel een droomstart, doordat Jarell Quansah na iets meer dan vijf minuten raak kopte uit een vrije trap. Twintig minuten later stond het echter weer gelijk via Fisnik Asllani.

Het spel golfde daarna op en neer, maar uiteindelijk trok TSG Hoffenheim aan het langste eind. Tim Lemperle passeerde Mark Flekken en bezorgde zo Erik ten Hag een valse start. 

Said Bakkati en Maurice Steijn bij Ajax

'KNVB strikt ex-assistent van Ajax als nieuwe assistent Jong Oranje'

0
Christian Eriksen in het stadion Odense

Christian Eriksen vindt spoedig nieuwe ploeg: "Helemaal klaar voor"

0
Mike Verweij

"Ajax heeft commissarissen gehad, dat waren gewoon hapsnurkers"

0
Mohamed Ihattaren

Ihattaren duidelijk over toekomst: "Dat is volledig uitgesloten"

0
Brian Brobbey tijdens de voorbereiding van Ajax

Brobbey weg bij Ajax? "Er is inderdaad een bod binnengekomen"

0
John Heitinga

Heitinga moet mogelijk 4 (!) Ajax-spelers missen: "Een puzzel"

0
René van der Gijp en Wim Kieft

Wim Kieft met spoed geopereerd: "Hij zat met pijn alleen thuis"

0
Brian Brobbey raakte (licht) geblesseerd tegen AS Monaco

Brobbey krijgt kritiek: "Dan is het toch een gemankeerde spits"

0
Edson Álvarez op de bank bij West Ham United

Álvarez staat open voor terugkeer: "Wil eigenlijk wel naar Ajax"

0
Agenda
zo
24/08
Ajax
16:45
Heracles Almelo
za
30/08
FC Volendam
16:30
Ajax
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
Stand
# Team GS DS P
3 Feyenoord 2 3 6
4 PEC Zwolle 2 3 6
5 AZ 2 3 4
6 Ajax 2 2 4
7 FC Utrecht 2 3 3
8 NAC Breda 2 -1 3
9 FC Groningen 2 -2 3
