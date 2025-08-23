Erik ten Hag kent valse start in Bundesliga met Bayer Leverkusen

Erik ten Hag heeft met Bayer Leverkusen een valse start beleefd in de Bundesliga. De voormalig trainer van Ajax verloor zaterdag met 2-1 van TSG Hoffenheim.

Ten Hag is bij Bayer Leverkusen de opvolger van Xabi Alonso en heeft dus grote schoenen te vullen. Zijn ploeg kende nog wel een droomstart, doordat Jarell Quansah na iets meer dan vijf minuten raak kopte uit een vrije trap. Twintig minuten later stond het echter weer gelijk via Fisnik Asllani.

Het spel golfde daarna op en neer, maar uiteindelijk trok TSG Hoffenheim aan het langste eind. Tim Lemperle passeerde Mark Flekken en bezorgde zo Erik ten Hag een valse start.