Geschreven door Idse Geurts 28 mrt 2022 om 15:03

Volgens verschillende media staat Erik ten Hag in de belangstelling van Manchester United. De huidige coach van Ajax zou nu zelfs de eerste keuze van de Engelse topclub zijn. Een overstap naar United wordt door velen als een ultieme beloning voor Ten Hag gezien. Toch is niet iedereen het daarmee eens. Zo laat bondscoach Louis van Gaal tijdens de persconferentie voorafgaand aan Nederland – Duitsland weten dat hij een eventuele overstap naar Manchester United zou afraden voor Ten Hag.

“Erik ten Hag is een geweldige coach en dat is altijd goed voor Manchester United”, begint Van Gaal. “Maar Manchester United is een commerciële club. Dat zijn moeilijke keuzes voor een coach. Je kunt beter gaan naar een voetbalclub. Ik ga niet zijn carrière begeleiden. Dan belt hij me zelf op, want we hebben wel eens gesprekken met elkaar. Maar hij moet kiezen voor een voetbalclub en niet voor een commerciële club”, besluit Van Gaal.

Van Gaal is zelf natuurlijk ervaringsdeskundige als het gaat om het trainerschap bij Manchester United. De huidige bondscoach stond immers van 2014 tot 2016 aan het roer bij de Engelse club. Wellicht neemt Ten Hag hierdoor zijn advies in beraad.