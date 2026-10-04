Erik ten Hag krijgt stevige kritiek: "Hij had ruzie met iedereen"

Erik ten Hag is tegenwoordig natuurlijk de technisch directeur van FC Twente, maar werkte als hoofdtrainer ook voor de nodige (grote) clubs. Zo was hij na zijn succesvolle periode bij Ajax de eindverantwoordelijke bij Manchester United, waar hij de Braziliaan Fred trainde.

De Braziliaanse middenvelder is laaiend enthousiast over de tactische capaciteiten van Ten Hag, maar is bepaald niet onder de indruk van zijn managementkwaliteiten. "Ten Hag was tactisch heel goed, maar als het om de groep ging, was hij een lapzwans", vertelt Fred in de Charla Podcast. "Hij had ruzie met iedereen. Met mij, met Cristiano Ronaldo, met Casemiro, met Rashford..."

"Hij liet me niet spelen en soms werd dat stressvol. Alleen zijn Nederlandse spelers speelden. Het was een trainer die kliekjes vormde, maar tactisch gezien was hij een van de besten met wie ik ooit heb gewerkt", gaat hij verder, waarna hij ingaat op de relatie tussen Ten Hag en Ronaldo. "Hij wilde dat het team veel liep, maar Cristiano was al ouder. Hij haalde hem uit de basis en vervolgens kregen ze ruzie", aldus Fred.