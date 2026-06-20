Erik ten Hag laat weten: "Hij is in staat om spelers te lokken"

Ten Hag vond dat De Jong een degelijke wedstrijd speelde in de openingswedstrijd van Nederland tegen Japan, al zag hij ook ruimte voor verbetering. "Maar niet uitmuntend. Frenkie is een geweldige speler. Hij is zó vreselijk goed, vooral in de eerste en tweede fase van het opbouwen. Hij kan zorgen dat de aanvallers in stelling worden gebracht." De huidige technisch directeur van FC Twente roemde vooral de veelzijdigheid van de middenvelder. "Daar is hij een van de beteren in de wereld in. Daarnaast is hij ook geweldig belangrijk in de zogenaamde restverdediging en de omschakeling naar verdedigen, omdat hij echt ruimtes kan dichtlopen. Dat niet alleen, meestal staat hij ook gewoon heel erg goed. Hij kan gewoon geweldig goed scannen."

Volgens Ten Hag werd De Jong tijdens het duel veel gezocht door zijn ploeggenoten, maar ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij hem. "Maar de rest eromheen moet ook dominanter spelen. Maar hij is natuurlijk wel in staat om spelers te lokken. In principe heb je met hem altijd het gevoel dat je met een man meer op het veld staat. Want hij kan uitstellen, tegenstanders naar zich toe lokken, maar dan moet de rest daar wel van gaan profiteren."