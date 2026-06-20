Erik ten Hag laat weten: "Hij is in staat om spelers te lokken"
De prestaties van Frenkie de Jong houden de analisten bezig. Aan tafel bij de NOS ontstond donderdagavond een interessante discussie over de middenvelder van Oranje. Voormalig trainer van Ajax Erik ten Hag sprak vol bewondering over De Jong, terwijl Wim Kieft en Jan Mulder zich kritischer opstelden.
Ten Hag vond dat De Jong een degelijke wedstrijd speelde in de openingswedstrijd van Nederland tegen Japan, al zag hij ook ruimte voor verbetering. "Maar niet uitmuntend. Frenkie is een geweldige speler. Hij is zó vreselijk goed, vooral in de eerste en tweede fase van het opbouwen. Hij kan zorgen dat de aanvallers in stelling worden gebracht." De huidige technisch directeur van FC Twente roemde vooral de veelzijdigheid van de middenvelder. "Daar is hij een van de beteren in de wereld in. Daarnaast is hij ook geweldig belangrijk in de zogenaamde restverdediging en de omschakeling naar verdedigen, omdat hij echt ruimtes kan dichtlopen. Dat niet alleen, meestal staat hij ook gewoon heel erg goed. Hij kan gewoon geweldig goed scannen."
Volgens Ten Hag werd De Jong tijdens het duel veel gezocht door zijn ploeggenoten, maar ligt de verantwoordelijkheid niet alleen bij hem. "Maar de rest eromheen moet ook dominanter spelen. Maar hij is natuurlijk wel in staat om spelers te lokken. In principe heb je met hem altijd het gevoel dat je met een man meer op het veld staat. Want hij kan uitstellen, tegenstanders naar zich toe lokken, maar dan moet de rest daar wel van gaan profiteren."
Kieft plaatste vervolgens een kritische kanttekening bij het spel van De Jong. "Het lijkt wel alsof we bijna niet kritisch mogen zijn op Frenkie de Jong. Vind je niet dat hij heel vaak erg lang uitstelt om te spelen? Het zou het spel ook kunnen versnellen als hij hem af en toe wel in één keer direct op Gakpo of Summerville speelt aan de zijkant. Het is altijd 'zoeken, zoeken, zoeken' naar de beste oplossing, maar die is er niet altijd."
Ten Hag erkende dat daarin een afweging schuilt, maar benadrukte opnieuw de kwaliteiten van de middenvelder. "Dat is een balans. Het is wel een kwaliteit dat hij zo goed kan scannen, dat hij bijna nooit onder druk gezet kan worden. En als dat gebeurt, kan hij dribbelen en mensen uitspelen. Daarmee kan hij overtallen creëren. Maar zoals ik zeg: dan moet de rest daar wel op ingesteld zijn en daar wel van gaan profiteren. Ook zou het fijn zijn om naast Frenkie een passer te hebben, die het spel van 'klein' naar 'groot' kan verleggen. Dat hadden wij met Lasse Schöne bij Ajax, die kan dat als de beste. Bij Oranje kan Ryan Gravenberch dat wel."
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